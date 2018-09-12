Diyanet'ten 'Halep'te İnsanlık Ölmesin' kampanyası!

Kayseri İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Kayseri Şubesince düzenlenen kampanyada toplanan yardımların gönderilmesi dolayısıyla Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi otoparkında tören düzenlendi.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Selim Argun, törende yaptığı konuşmada, Suriye'de yaşayan insanların büyük bir imtihandan geçtiğini söyledi.

İnsanlık tarihi açısından 2017'nin önemli bir yıl olduğunu vurgulayan Argun, şunları kaydetti:

"2017 yılındaki istatistiklere göre, tokluktan ölen insanların sayısı ilk defa beşeriyet tarihinde açlıktan ölen insanların sayısının önüne geçti. 2018 yılı da Türkiye açısından önemli bir yıldı. 2017 yılındaki bu istatistiğin ardından Türkiye Gayri Safi Milli Hasılasına göre dünyada en fazla yardım yapan ülke oldu. Bu, tarihe düşülen bir kayıt olarak geçti. Bu hizmet kervanı hiç durmadan büyüsün ve devam etsin."

Kayseri Müftüsü Şahin Güven de toplanan yardımların sınır ötesindeki ihtiyaç sahibi Suriyelilere ulaştırılacağını söyledi.

Konuşmalardan sonra edilen duanın ardından un yüklü 10 tır, Suriyelilere ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Törene, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ile çok sayıda vatandaş katıldı.