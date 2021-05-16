  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası
Bozayının ağacın tepesinde beslendiği anlar kameraya yansıdı
İskoçya'dan işgalci katil İsrail'e Filistin protestosu
Antalya'da polisle şüpheliler arasında kovalamaca
Aktüel Diyanet’ten Gençlik Bilgi Yarışması
Aktüel

Diyanet’ten Gençlik Bilgi Yarışması

Diyanet İşleri Başkanlığınca her sene yurt çapında düzenlenen “Gençlik Bilgi Yarışması”na başvurular devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-05-16 17:50:00 -
Diyanet’ten Gençlik Bilgi Yarışması

Sevgili Peygamberimizi tanımaya, anlamaya hayatımızı onunla anlamlı kılmaya bir vesile olması için düzenlenen yarışmanın bu yılki kaynak eseri: “Hadislerle O’nu Anlamak”. Dereceye girenleri birçok ödülün beklediği yarışmaya başvurular 19 Mayıs’ta sona erecek. 1 Ocak 1993 ila 1 Ocak 2004 arasında doğan üniversite öğrencileri yarışmaya müracaat edebilecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bakanlıktan normalleşme açıklaması! Kısıtlama saatleri değişti
Gündem

Bakanlıktan normalleşme açıklaması! Kısıtlama saatleri değişti

İçişleri Bakanlığı, 17 Mayıs sonrası uygulanacak olan koronavirüs tedbirlerini kamuoyu ile paylaştı.
Kuaförler açık mı? Yarın berberler açık mı?
Gündem

Kuaförler açık mı? Yarın berberler açık mı?

Berber ve kuaförler tam kapanma nedeniyle 17 gün boyunca kapalı kaldı. Bayramda da kuaför ve berberlere gidemeyenler kuaför ve berberlerin n..
Altın fiyatları fırladı! İslam Memiş’ten şok uyarı geldi
Ekonomi

Altın fiyatları fırladı! İslam Memiş’ten şok uyarı geldi

Piyasa tatildeyken altın ve dolar fırladı bir çok yatırımcı Türk lirasında kaldı. İslam Memiş ise, yarın altın ve gümüş almayı düşününler şo..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay