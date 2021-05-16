Diyanet’ten Gençlik Bilgi Yarışması
Diyanet İşleri Başkanlığınca her sene yurt çapında düzenlenen “Gençlik Bilgi Yarışması”na başvurular devam ediyor.
Sevgili Peygamberimizi tanımaya, anlamaya hayatımızı onunla anlamlı kılmaya bir vesile olması için düzenlenen yarışmanın bu yılki kaynak eseri: “Hadislerle O’nu Anlamak”. Dereceye girenleri birçok ödülün beklediği yarışmaya başvurular 19 Mayıs’ta sona erecek. 1 Ocak 1993 ila 1 Ocak 2004 arasında doğan üniversite öğrencileri yarışmaya müracaat edebilecek.