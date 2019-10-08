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Diyanetten fidan dikme etkinliği

Diyanet İşleri Başkanlığınca "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" dolayısıyla başlatılan kampanya kapsamında, Erzurum, Ardahan ve Kars'ta fidan dikme etkinliği yapıldı.

08 Ekim 2019 Salı 16:44
Diyanetten fidan dikme etkinliği

Erzurum'un Güzelova mahallesindeki Tenzile Erdoğan Yatılı Kur'an Kursu'nda hafızlık yapan öğrenciler, kurs bahçesinde, çam fidanlarını toprakla buluşturdu.

Erzurum İl Müftüsü Hasan Hüsnü Sula, burada yaptığı açıklamada, Diyanet İşleri Başkanlığının yurt genelinde çam fidanı dikme etkinliğini başlattığını hatırlattı.

Bu konuda Orman Bakanlığı ile Başkanlığın ortak hareket ettiğini ifade eden Sula, şöyle konuştu:

"Biz de bu çalışmalara destek vermek için ilçelerimizdeki cami ve Kur'an kurslarının bahçelerinde fidan dikilmesini istedik. Tenzile Erdoğan Kur'an Kursu'muzda İlçe Müftülüğümüzce temin edilen fidanlar, çocuklarımıza emanet edilerek dikildi. Dinimizce de ağaç dikmek kutsal görevlerden bir tanesidir. Bu vesile ile çocuklara ağaç sevgisini aşılamak adına onlarla böyle bir etkinlik yaptık. Çok yakın bir zamanda burası yemyeşil bir yuva olacak. Bütün kurumlarla daha yeşil bir dünya için çalışacağız."

Kars

Kars'ta ise Müftü İlyas Gümüş Kız Kur'an Kursu öğrencileri fidan dikti.

İl Müftüsü Yusuf Eviş, müftülük personeli ile Kur'an Kursu öğrencilerinin katıldığı programda, dua ederek fidan dikimini gerçekleştirdi.

Yusuf Eviş, burada yaptığı açıklamada, günün anısına 40 fidanı toprakla buluşturduklarını aktardı.

Fidan dikimini gençlere aşılamanın önemine değinen Eviş, "Dinimiz fidan dikiminin önemini bizlere açıkça anlatıyor. Bu etkinliğimiz sadece bir fidan dikimi değil, aynı zamanda gençlerimizin kendilerinden sonraki nesillere bırakacakları anlamlı bir hediyedir." diye konuştu.

Ardahan

Ardahan'da da Gürçayır Mahallesi'nde fidan dikim etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe, Ardahan Müftüsü Remzi Pehlivan, müftülük personeli ile Gürçayır Erkek Kur'an Kursu öğrencileri katıldı.

Katılımcılar, dua eşliğinde 150 fidanı toprakla buluşturdu.

İl Müftüsü Remzi Pehlivan, katılım sağlayan ve katkı sunanlara teşekkür ederek, "Dinimizde ağaç dikmek son derece önemli. Bugün bu önemli görevi yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu etkinliğimiz geleceğimiz olan çocuklarımız için örnek teşkil edecektir. Daha yeşil bir dünya için çalışmalarımız sürecektir." ifadelerini kullandı.

Etkinlik sonrası Pehlivan, öğrencilerle bir süre sohbet ederek sorunlarını dinledi.

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Haber Tarihi: 08 Ekim 2019 Salı 16:44
  1. Erzurum
  2. Ardahan
  3. Kars
  4. Güzelova mahallesi
  5. Kur'an Kursu
  6. Diyanet İşleri Başkanlığı

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