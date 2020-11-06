Diyanet'ten dev sempozyum! Peygamberin çocuk sevgisi anlatılacak
Diyanet İşleri Başkanlığı, Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla 6-8 Kasım’da “Peygamberimiz ve Çocuk” temalı uluslararası sempozyum düzenleyecek.
Türkiye ve yurt dışından çok sayıda ilim adamı, akademisyen ve araştırmacının katılımıyla Kovid-19 nedeniyle online ortamda düzenlenecek sempozyumda, çocuk konusu Kur’an ve sünnet perspektifinden ele alınacak. YouTube, Facebook ve Instagram’da “mevlidinebihaftasi” adresinden takip edilebilecek olan sempozyumda 10 oturumda 42 tebliğ sunulacak.