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Aktüel Diyanet'ten dev sempozyum! Peygamberin çocuk sevgisi anlatılacak
Aktüel

Diyanet'ten dev sempozyum! Peygamberin çocuk sevgisi anlatılacak

Diyanet İşleri Başkanlığı, Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla 6-8 Kasım’da “Peygamberimiz ve Çocuk” temalı uluslararası sempozyum düzenleyecek.

Yeniakit Publisher
2020-11-06 20:49:00 -
Diyanet'ten dev sempozyum! Peygamberin çocuk sevgisi anlatılacak

Türkiye ve yurt dışından çok sayıda ilim adamı, akademisyen ve araştırmacının katılımıyla Kovid-19 nedeniyle online ortamda düzenlenecek sempozyumda, çocuk konusu Kur’an ve sünnet perspektifinden ele alınacak. YouTube, Facebook ve Instagram’da “mevlidinebihaftasi” adresinden takip edilebilecek olan sempozyumda 10 oturumda 42 tebliğ sunulacak.

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