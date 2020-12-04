  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Diyanet'ten "cuma namazı" açıklaması:
Aktüel

Diyanet'ten "cuma namazı" açıklaması:

"Hastalık, şiddetli yağış, aşırı sıcak ve soğuk gibi elverişsiz hava şartları yanında salgın hastalık da kişiye cumanın farz olmasını düşüren bu tür mazeretler kapsamındadır" - "Salgın hastalığa yakalananların ve temaslı olanların cemaate katılmamaları ve karantina şartlarına riayet etmeleri dinen zorunludur"

Yeniakit Publisher
2020-12-04 10:29:41 -
Diyanet'ten "cuma namazı" açıklaması:

ANKARA (AA) - Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu; hastalık, şiddetli yağış, aşırı sıcak ve soğuk gibi elverişsiz hava şartları yanında salgın hastalığın da cuma namazının farz olmasını düşüren mazeretler kapsamında olduğunu bildirdi.

Yüksek Kurul tarafından yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son dönemde artan vaka sayısına işaret edildi.

İslam dininin hayat ile sağlığın korunması ve bunlara zarar verecek şeylerin giderilmesi yönünde son derece açık hükümler getirdiği belirtilen açıklamada, Müslümanların, bu hükümleri yerine getirmekle ve ilgili tedbirleri almakla yükümlü olduğunun altı çizildi.

Özellikle bulaşıcı hastalıklara karşı gereken tedbirlerin alınmasının İslam'ın bir gereği olduğu vurgulanan açıklamada, hastalıkların bazı ibadetlerle yükümlü olmayı kaldıran bir mazeret olduğu hatırlatıldı.

Bu bağlamda, cuma namazıyla yükümlü olmanın şartlarından birisinin de cemaate katılmaya mani bir mazeretin bulunmaması olduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Meşru bir mazeretin varlığı, cuma namazının farziyetini düşürmektedir. Hastalık, şiddetli yağış, aşırı sıcak ve soğuk gibi elverişsiz hava şartları yanında salgın hastalık da kişiye cumanın farz olmasını düşüren bu tür mazeretler kapsamındadır. Tüm dünyayı etkileyen Kovid-19 salgını ile ilgili tedbirler, kış mevsiminin getirdiği elverişsiz hava şartlarıyla birleştiğinde, cemaatin bir kısmının camide yer bulamaması ve cuma namazını kılamamasına yol açabilmektedir. Camide mesafe şartını sağlayacak şekilde yer bulamayanların hem kendilerini hem de cemaati tehlikeye atacak şekilde içeriye girmeleri doğru değildir."

- Öğle namazını kılmakla yükümlüler

Bu şekilde cuma namazını kılamayan kişilere, diğer meşru mazeretlerde olduğu gibi öğle namazını kılmanın farz olduğu belirtilen açıklamada, bu durumdaki kişilerin imkan buldukları bir yerde öğle namazını kılmakla yükümlü olduğuna işaret edildi.

Hazreti Muhammed döneminde sabit olduğu bilinen ve bugüne kadar ittifakla uygulanan hükmün böyle olduğunun altı çizilen açıklamada, "Burada bir kez daha ve önemle ifade edelim ki bulaşıcı salgın hastalığa yakalananların ve temaslı olanların cemaate katılmamaları ve karantina şartlarına riayet etmeleri dinen zorunludur." ifadesine yer verildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Selçuk Bayraktar'a vatandaşlık teklifi: Bizim için gurur ve şereftir
Gündem

Selçuk Bayraktar'a vatandaşlık teklifi: Bizim için gurur ve şereftir

Azerbaycanlı iktisatçı Prof. Dr. Gubad İbadoğlu, SİHA'ların mimarı Selçuk Bayraktar'ın emeğinin değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. İbado..
TSK'ya dil uzatan CHP'li vekille Erdoğan'ın yıllar önceki videosu ortaya çıktı
Gündem

TSK'ya dil uzatan CHP'li vekille Erdoğan'ın yıllar önceki videosu ortaya çıktı

Katıldığı televizyon kanalında ordunun satıldığını söyleyerek tepkileri toplayan CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın yıllar önce Me..
TSK'ya hakaret eden CHP'li, Erdoğan'ın sözlerini kaldıramadı: Suç duyurusunda bulunacağım
Gündem

TSK'ya hakaret eden CHP'li, Erdoğan'ın sözlerini kaldıramadı: Suç duyurusunda bulunacağım

Türk Silahlı Kuvvetlerine hakaret ederek büyük tepki çeken CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ..
Satılık 2016 model Peugeot 3008
Satılık 2016 model Peugeot 3008

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay