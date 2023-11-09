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Gündem Diyanet'ten boykot kararı! Prof. Erbaş açıkladı
Gündem

Diyanet'ten boykot kararı! Prof. Erbaş açıkladı

Yeniakit Publisher
2023-11-09 17:25:00 -
Diyanet'ten boykot kararı! Prof. Erbaş açıkladı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İsrail mallarının boykot edilmesine ilişkin açıklamada bulundu.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, siyonistlerin Gazze'deki mazlumlara yönelik zulmüne karşı başlatılan İsrail mallarını boykotun önemine vurgu yaptı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Prof. Erbaş, boykotun kararlı ve devamlı bir şekilde sürdürülmesi gerektiğine vurgu yaparak şunları kaydetti:

"Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı olarak aldığımız karar doğrultusunda tüm tesis ve işletmelerimizde İsrail'in zulmüne ortak olan ürün ve markalara yer verilmeyecektir. Boykotun kararlı ve devamlı bir şekilde sürdürülmesi zulüm ve zalimle her yönüyle mücadele edilmesi için büyük öneme sahip olduğunu düşünüyor, tüm kardeşlerimizi bu toplumsal duyarlılığa destek olmaya davet ediyorum."

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