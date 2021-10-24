Diyanet'ten 'Baby Shower' eleştirisi: Güya mevlit dinleyince helal oluyor

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan son günlerde oldukça popüler olan 'Baby Shower' partilerine tepki geldi. Başkan Yardımcısı Dr. Burhan İşliyen, "Güya mevlit dinleyince helal oluyor" ifadelerini kullandı.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Burhan İşliyen, Ağrı'da "Peygamberimiz ve Vefa Toplumu" konferansına katıldı.

"Baby Shower" kutlamalarını eleştirdi

Batı’dan özenilip Türk aile yapısına sokulan modern çağın bidatları doğum günü, baby shower, söz masası ve şatafatlı eğlenceler, toplumu özünden uzaklaştırırken Burhan İşliyen, insanlarda servet biriktirme çılgınlığının başladığını söyleyerek "Baby Shower" kutlamalarını eleştirdi.

"Mevlit dinleyince güya helel oluyor"

Doğum öncesi yapılan "gösterişli ve maliyetli" kutlamalar olarak ebeveynler arasında adeta bir yarış haline dönüşen Baby Shower organizasyonlarının başladığına ve yaygınlaştığına dikkati çeken İşliyen, şu açıklamalarda bulundu:

"Dindar insanlar bir araya geliyor, bu ‘baby shower’ dedikleri organizasyonların giriş bileti 2 bin 500 lira, asgari ücret ise 2 bin 744 lira civarında. 2 saatlik bir programa gideceksin, oynayacaksın, zıplayacaksın ya da güya mevlit dinleyince helal oluyor ya rahatlıkla girip çıkabilirsin. Dışarıya çıkacaksın bir adamın 5 nüfusuna bakmak için bir ay boyunca kan ve ter içerisinde çalıştığı kadar bir ücret ödeyip çıkacaksın.

Sonra ‘Ya Resul Allah seninle cennette Kevser Havuzu’nun kenarında bulaşayım’ diye dua edeceksin. Bedava mı veriyorlar? Ne işin var senin cennette?’ desem cennet benim değil, Allah bilir. Haddimizi aşmayalım. Ama Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam’ın ölçüleri öyle demiyor." ifadelerini kullandı.