Diyanet'in Cuma namazı çağrısı Cumhuriyet'i rahatsız etti! 'Adım adım şeriat'

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından okutulan Cuma hutbesinde bugün, Cuma namazının Müslümanlar için önemi anlatıldı.

Hutbenin devamında yetkililere, çalışma saatleriyle okul ders saatlerinin Cuma namazına gidebilecek şekilde düzenlemesi için çağrı yapıldı.

Hutbenin ilgili kısmında şu ifadeler yer aldı:

Cuma gününün bereketinden, sevincinden, maddi ve manevi kazanımlarından kendimizi mahrum bırakmayalım. Günde beş defa eda ettiğimiz namazlarımızı Cuma namazıyla taçlandıralım. “Sen yine de öğüt ver. Çünkü öğüt mü'minlere fayda verir.” ilahi hitabına kulak vererek Cuma namazını birbirimize hatırlatalım. Gençlerimizi, çocuklarımızı sevgiyle, muhabbetle, güzel bir üslupla camiye teşvik edelim. Kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla Allah’ın evlerine koşalım. Çalışanlarımızın ve öğrenci kardeşlerimizin en önemli farz ibadetlerinden birisi olan Cuma namazını eda edebilmelerine yardımcı olalım. İş yerlerimizdeki mesai saatlerini, okullarımızdaki ders programlarını Cuma namazının vaktine göre düzenleyelim. Unutmayalım ki ibadet özgürlüğü ve insan haklarına riayet bunu gerektirir. Bu hususta hassas davranmayanlar büyük bir vebal altına girmektedir.

Diyanet'in hutbesi, Cumhuriyet ve Evrensel gazeteleri tarafından hedef alındı.

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İki gazete de Müslümanlar için yapılan çağrıyı üstlerine alarak; "Adım adım şeriat" başlığını attı.