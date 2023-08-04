  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İSLAM Diyanet'in Cuma namazı çağrısı Cumhuriyet'i rahatsız etti! 'Adım adım şeriat'
İSLAM

Diyanet'in Cuma namazı çağrısı Cumhuriyet'i rahatsız etti! 'Adım adım şeriat'

Yeniakit Publisher
2023-08-04 23:59:00 - 2023-08-05 00:06:14
Diyanet'in Cuma namazı çağrısı Cumhuriyet'i rahatsız etti! 'Adım adım şeriat'

Cumhuriyet ve Evrensel gazeteleri, Diyanet tarafından okutulan Cuma hutbesinde yapılan, "Çalışma saatleriyle okul ders saatlerinin Cuma namazına gidebilecek şekilde düzenlemesi" çağrısını, "Adım adım şeriat" başlıklı haberleriyle hedef aldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından okutulan Cuma hutbesinde bugün, Cuma namazının Müslümanlar için önemi anlatıldı.

Hutbenin devamında yetkililere, çalışma saatleriyle okul ders saatlerinin Cuma namazına gidebilecek şekilde düzenlemesi için çağrı yapıldı.

Hutbenin ilgili kısmında şu ifadeler yer aldı:

Cuma gününün bereketinden, sevincinden, maddi ve manevi kazanımlarından kendimizi mahrum bırakmayalım. Günde beş defa eda ettiğimiz namazlarımızı Cuma namazıyla taçlandıralım. “Sen yine de öğüt ver. Çünkü öğüt mü'minlere fayda verir.” ilahi hitabına kulak vererek Cuma namazını birbirimize hatırlatalım. Gençlerimizi, çocuklarımızı sevgiyle, muhabbetle, güzel bir üslupla camiye teşvik edelim. Kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla Allah’ın evlerine koşalım. Çalışanlarımızın ve öğrenci kardeşlerimizin en önemli farz ibadetlerinden birisi olan Cuma namazını eda edebilmelerine yardımcı olalım. İş yerlerimizdeki mesai saatlerini, okullarımızdaki ders programlarını Cuma namazının vaktine göre düzenleyelim. Unutmayalım ki ibadet özgürlüğü ve insan haklarına riayet bunu gerektirir. Bu hususta hassas davranmayanlar büyük bir vebal altına girmektedir.

Diyanet'in hutbesi, Cumhuriyet ve Evrensel gazeteleri tarafından hedef alındı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İki gazete de Müslümanlar için yapılan çağrıyı üstlerine alarak; "Adım adım şeriat" başlığını attı.

Ali Erbaş'tan Ayasofya açıklaması
Ali Erbaş'tan Ayasofya açıklaması

Gündem

Ali Erbaş'tan Ayasofya açıklaması

Danimarka'da aşağılık eylem! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan sert tepki
Danimarka'da aşağılık eylem! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan sert tepki

İSLAM

Danimarka'da aşağılık eylem! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan sert tepki

Prof. Dr. Ali Erbaş: Daha çok hafız yetiştirmeliyiz!
Prof. Dr. Ali Erbaş: Daha çok hafız yetiştirmeliyiz!

İSLAM

Prof. Dr. Ali Erbaş: Daha çok hafız yetiştirmeliyiz!

Prof. Erbaş'tan zor soru: Bu gençlerin vebali kimde?
Prof. Erbaş'tan zor soru: Bu gençlerin vebali kimde?

İSLAM

Prof. Erbaş'tan zor soru: Bu gençlerin vebali kimde?

Diyanet'ten Cuma namazı çağrısı! Hutbede Müslümanlara böyle seslendiler..
Diyanet'ten Cuma namazı çağrısı! Hutbede Müslümanlara böyle seslendiler..

Gündem

Diyanet'ten Cuma namazı çağrısı! Hutbede Müslümanlara böyle seslendiler..

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23