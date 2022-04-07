Diyanet'i hedef alan ahlaksız haberlerin muhabiri Okan Konuralp'in sicili! Her haberi yalan

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CHP kontenjanından RTÜK üyesi olan Okan Konuralp, RTÜK tarafından Kur'an kursuna iftira atan Halk TV, KRT ve TELE 1’e verilen cezalara tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından iftiralara sahip çıkan Konuralp, Diyanet'i hedef gösterdi. RTÜK'teki toplantıyı medyaya servis eden Okan Konuralp, RTÜK üyeliği görevini istismar ederek görevi ile bağdaşmayacak şekilde oylamanın dedikodusunu yaptı.

Ahlaksız haberlerin muhabiri Okan Konuralp, sosyal medya hesabından şu ifadelerde bulundu:

Diyanet, Kur’an Kursu’ndaki istismarı gündeme getiren KRT ve HalkTV’yi “Diyanet’in küçük düşürüldüğü, aşağılandığı ve yayın yasağı ihlali” gerekçesiyle RTÜK’e şikayet etti. RTÜK, oy çokluğuyla ve yayın yasağı ihlali gerekçesiyle kuruluşlara para cezası verdi.

Verilen cezalara atfen vurgularım ki Diyanet yöneticileri Erzurum’da yaşanan istismardaki sorumluluklarının üstünü, basın özgürlüğünün sınırlarını daraltmaya çalışarak ve yargı kararlarının arkasına sığınarak örtemez. Not: Para cezasıyla yetinilmesi de RTÜK’e övgüyü gerektirmiyor.

Öte yandan RTÜK, TELE1’e de benzer yayınları nedeniyle para cezası yaptırımı uyguladı. Tüm bu yaptırımlar hakikatlerin ortaya çıkışını engelleyemez. Kamuoyunun bilgisine.

İşte Konuralp'in sicili

1) "Sezer erken bırakacak" yalanı

"Sezer Köşk'ten erken çıkacak" diye haber yapan Konuralp, görev yaptığı dönemde, 'Ahmet Necdet Sezer' yalanını ortaya atmıştı. Konuralp'in erken ayrılacak dediği Ahmet Necdet Sezer, 4-5 ay koltuğu bırakmamıştı. Konuralp, utanmazca Sezerin "Başörtülü eşi olan birisine görev devretmek istemediğini" belirterek törenin sessiz ve sade olacağını yazmıştı.

2) "Erkeksiz salon" haberi

Baldır bacak seyretmek isteyen erkeklerin kızları taciz etmesi yönünde propagada yapan Konuralp, "Erkeksiz salonda yarışıp kürsüde başlarını örttüler" başlıklı ahlaksız bir haber yapmıştı.

3) "Etkinlik pişmanlık Öcalan'a yarayacak" yalanı

AK Parti'nin 2005'te çıkardığı 'etkin pişmanlık' yasasının terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a yarayacağı yalanını Baykal'ın söylemiyle ortaya Konuralp'in bu yalanı hala gerçekleşmedi.

"Etkin pişmanlık Öcalan'a yarayacak" başlıklı haber yapan Konuralp, teröristbaşı Apo'nun 17 yıldır cezaevinde bulunmasına rağmen hala bu haberlerinden utanmadı.

4) "Türk askerinin Lübnan'da savaşacağı" yalanı

BM çatısı altında Lübnan'da görevlendirilecek Türk askerinin süngü süngüye savaşmak zorunda kalacağını iddia eden Konuralp'in bu haberi de yalan çıkmıştı.

Çok sayıda yalan haberi bulunan Konuralp, bu haberlerine rağmen CHP kontenjanından RTÜK'e üye oldu ve yalanlarını sürdürüyor.