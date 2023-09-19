Diyanet yöneticilerine "sapık" diyen Fatih Altaylı'dan bir skandal daha! Böyle yüzsüzlük görülmedi

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı ve üyeleri için kullandığı skandal ifadeler nedeniyle, hakkında 6 aydan 4 yıla kadar hapis cezası istenen sözde gazeteci Fatih Altaylı, yüzsüzlükte zirve yaptı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu başkanı ve 15 üyesine, 17 Şubat tarihinde sosyal medya hesabından "Yahu siz gerçekten sapıksınız anladık da Diyanet gibi bir kurumda ne işiniz var. Sapıklar. Gidin porno sektörüne girin. Atatürk'ün millete doğru düzgün din bilgisi verilsin diye kurduğu kurumu sapık muhayyileniz ile kirletmeyin" ifadeleriyle saldıran ve hakkında "kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen hakaret" suçundan 6 aydan 4 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlenen Altaylı, YouTube kanalında açıklamalarda bulundu.

“Bu davada şerefle yargılanırım. Hapis yatacaksam da haysiyetimle yatarım. Ama fikrim zerre kadar değişmez" herzelerini yumurtlayan Altaylı, “Bu bana açılan ne ilk ne de son dava. Beni Tansu Çiller dava etti, Erbakan etti, Ecevit hiç etmedi, Tayyip Bey daha önce dava etti. Tayyip Erdoğan seçim kazandığı gün ben de ona dava kaybetmiştim. Bana herkes dava açabilir. Önemli olan ben kendimi savunacağım. Ben haklıysam ben kazanacağım, onlar haklıysa adil bir karar verilmesi dışında talebim olmaz” dedi.

Altaylı, şöyle devam etti:

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“Diyanet İşleri Başkanlığı’nın ilgili biriminden kim davacı oldu bilmiyorum, galiba hepsi birden davacı olmuştur. Daha benim elime bildirim geçmedi. Ben de medyadan gördüm. 6 aydan 4 yıla kadar hapis istemi var. Bu fikrimden beni davayla döndüremezler.”