Diyanet ve İHH'dan kampanya! Yemen’e sessiz kalma

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfınca (TDV) yaklaşık 4 yıldır süren iç savaş nedeniyle kıtlık yaşanan Yemen için yardım kampanyası başlatıldı. Diyanet İşleri Başkanı ve TDV Mütevelli Heyeti Başkanı Ali Erbaş, TDV Konferans Salonu'nda düzenlenen "Yemen'e Sessiz Kalma" başlıklı yardım kampanyasının tanıtım toplantısına katıldı. Erbaş, burada yaptığı konuşmada, insanlığın çetin sınavlardan geçtiği bir çağda yaşadığını belirterek, insanlığın vicdan sınavını bu kez Yemen'de kaybettiğini aktardı.

22 milyon kişi tehlikede

Yemen'de 22 milyon kişinin kıtlık nedeniyle hayatta kalma mücadelesi verdiğini anımsatan Erbaş, acilen yardım edilmezse 11 milyondan fazla kişinin hayatını kaybedeceğine dikkati çekti. Erbaş, Yemen'de sağlık altyapısının tamamen çöktüğüne dikkati çekerek, "Çoğunluğu El-Hudeyde şehrinde bulunan 1,2 milyon kişi kolera hastalığına yakalanmış durumda. Çatışmalar nedeniyle evlerini terk etmek durumunda kalan 2,6 milyon kişinin öncelikli olarak barınma ihtiyacı bulunuyor." diye konuştu.

TDV'nin, Yemen'de ihtiyaç sahiplerine bugüne kadar 8,5 milyon lira değerinde yardım yaptığını hatırlatan Erbaş, "Bugün de yardım faaliyetlerimizi daha kapsamlı hale getirmek ve en ileri düzeye taşımak için Yemen'e Sessiz Kalma başlığıyla yeni bir kampanya başlatıyoruz. Milletimizi hep beraber daha güçlü şekilde insanlığın vicdan yükünü taşıma seferberliğine davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Erbaş, vatandaşların "bagis.tdv.org" internet adresinden online bağış yapabileceğini bildirerek, "YEMEN" yazıp 5601'e kısa mesaj göndererek 10 lira bağışta bulunabileceğini kaydetti.

Ayrıca vatandaşların yardım kampanyasına banka hesap numaraları aracılığıyla katılabileceğini dile getiren Erbaş, "Tarih boyunca mazlumların yanında olan milletimiz kuşkusuz Yemen'in çığlığına da sessiz kalmayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

İHH da Yemen için kampanya başlattı

İHH İnsani Yardım Vakfının, “Yemen Yardım Bekliyor” sloganıyla başlattığı acil yardım kampanyası çerçevesinde, Yemen’in San’a, Aden, Al-Mahvit, Al-Hudeyde, Sadah, Marib, Raymah, Amran ve Dhamar bölgelerinde hayatlarını zor şartlar altında sürdüren 2 bin 600 aileye gıda yardımında bulundu. Yapılan yardımların bir kısmı Namaz Kardeşliği Platformu’nun da destekleri ile gerçekleştirildi. Hayırseverlerin tüm operatörlerden “YEMEN” yazıp 3072’ye SMS göndererek, 5 lira destekte kampanyaya destekte bulunabileceği ayrıca İHH’nın internet sitesinden, online bağış yolu ile ya da İHH’nın banka hesap numaralarına açıklama kısmına “YEMEN” yazarak da yardım edilebileceği belirtildi.

90 bin camide yardım toplanacak

Diyanet İşleri Başkanlığından yurt genelindeki tüm camilerde Yemen için yardım toplanacağı bildirildi. İsteyenlerin cep telefonlarından YEMEN yazıp 5601'e mesaj göndererek 10 TL bağışta bulunulabilecek.