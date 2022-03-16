Diyanet İşleri Başkanlığı taşra teşkilatına 2020'deki Kamu Personel Seçme Sınavı'nın KPSSP124 puan türüne göre personel alımı yapacağını duyurdu. Peki, kadın vaiz alımı başvuru şartları nedir?

Diyanet vaiz alımı başvuruları ne zaman? Diyanet kadın vaiz alımı başvuru tarihleri

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, alınacak vaizlerin dört yılık dini yükseköğrenim mezunu olmaları ve 2020'deki Kamu Personel Seçme Sınavı'nın KPSSP124 puan türünden en az 60 puan almaları şartları aranacak.

Başvuru işlemleri 'sinav.diyanet.gov.tr' web sitesi üzerinden 28 Mart-11 Nisan tarihleri arasında yapılacak.

Diyanet vaiz alımı başvuru şartları

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen genel şartları taşımak,

Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nde yer alan ortak nitelik Şartını taşımak,

Dört yılık dini yükseköğrenim mezunu olmak,

2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı’nın KPSSP124 puan türünden en az 60 puan almış olmak,

5. Vaizlik görevini yapmaya mani bir engeli bulunmamak,

6. Halen Başkanlığımız teşkilatında kadrolu veya sözleşmeli olarak çalışıyor olmamak,

7. Bayan olmak.