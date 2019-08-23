Umre fiyatları Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. Hazırlanan umre programlarına göre, gün sayısına göre fiyatlar da değişiklik gösteriyor. Peki umre fiyatları ne kadar olacak? Öğrenciler, öğretmenler ve veliler için hazırlanan 8 günlük umre programıyla da uygun fiyatlarla umreye gitmek mümkün olabilecek. Umre vazifesini çocuklarıyla beraber eda edecek olan vatandaşlar çocuk ve bebek umre fiyatlarını merak ediyor. Peki Diyanet umre çocuk ve bebek fiyatları 2019-2020

Umre kayıt tarihleri 2019

Umre ziyareti yapmak üzere kutsal topraklara gitmek isteyenler için kayıtlar 23 Ağustos'ta başlayacak.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 2019-2020 yılı umre programları belirlendi. Konaklama türlerine göre "otel", "yürüme mesafeli", "servisli" tipler için 7, 11, 14, 15, 20 ve 25 günlük umre programları düzenlendi.

Diyanet umre çocuk ve bebek fiyatları 2019-2020