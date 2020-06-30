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Teknoloji

Diyanet tv canlı diyanet tv frekans bilgileri

Diyanet TV frekanslarının değişmesinden sonra, kanal ayarlaması için binlerce seyirci araştırma yapıyor. Özellikle koronavirüs dolayısıyla yaz Kur'an kurslarının Diyanet TV'den verilecek olması, frekansların araştırılması konusundaki araştırmaların artmasına sebep oldu. Peki ama Diyanet TV frekansı nedir? Diyanet TV HS veya SD yayın frekansı bilgilerine nereden ulaşılır? Diyanet tv canlı diyanet tv frekans bilgileri ve detayları...

Yeniakit Publisher
2020-06-30 15:44:00 -
Diyanet tv canlı diyanet tv frekans bilgileri

Diyanet TV kanalını ayarlamak isteyen seyirciler için frekanslar, Diyanet TV'nin resmi internet sitesinden ve Youtube üzerinden bir video ile paylaşıldı. İşte detaylar...

HD YAYIN İÇİN

-TURKSAT 4A UYDUSU

Frekans: 12.380

Polarizasyon: Dikey (V) 

Sembol: 27.500

FEC: 3/4

SD YAYIN İÇİN

-TURKSAT 4A UYDUSU

Frekans: 12.422

Polarizasyon: Yatay (H) 

Sembol: 30.000

FEC: 3/4

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Satılık 2017 model Volkswagen Jetta
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Satılık 2017 model Volkswagen Jetta
Satılık 2017 model Volkswagen Jetta

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