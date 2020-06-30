Diyanet tv canlı diyanet tv frekans bilgileri
Diyanet TV frekanslarının değişmesinden sonra, kanal ayarlaması için binlerce seyirci araştırma yapıyor. Özellikle koronavirüs dolayısıyla yaz Kur'an kurslarının Diyanet TV'den verilecek olması, frekansların araştırılması konusundaki araştırmaların artmasına sebep oldu. Peki ama Diyanet TV frekansı nedir? Diyanet TV HS veya SD yayın frekansı bilgilerine nereden ulaşılır? Diyanet tv canlı diyanet tv frekans bilgileri ve detayları...
Diyanet TV kanalını ayarlamak isteyen seyirciler için frekanslar, Diyanet TV'nin resmi internet sitesinden ve Youtube üzerinden bir video ile paylaşıldı. İşte detaylar...
HD YAYIN İÇİN
-TURKSAT 4A UYDUSU
Frekans: 12.380
Polarizasyon: Dikey (V)
Sembol: 27.500
FEC: 3/4
SD YAYIN İÇİN
-TURKSAT 4A UYDUSU
Frekans: 12.422
Polarizasyon: Yatay (H)
Sembol: 30.000
FEC: 3/4