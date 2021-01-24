Diyanet personel alımı sözlü sınav yeri nasıl öğrenilir? Diyanet sözlü sınav tarihi ne zaman?

2020 Yılı 4-B Sözleşmeli (KKÖ, İ-H, M-K) Alımı Sınavına başvuru yapan adaylardan sözlü sınava girmeye hak kazananlar, sınav giriş belgelerine "sinav.diyanet.gov.tr" adresinden ulaşabilecekler. Sınav yer ve tarihi de sınav giriş belgesinde yer alıyor.

Diyanet personel sözlü sınav adayları, "Sınav Giriş Belgesi" ve T.C. Kimlik No bulunduran kimlik belgelerinden (Nüfus cüzdanı, Kimlik Belgesi, pasaport) herhangi biri ile beraber sınav giriş belgesinde yer alan sınav gününde ve sınavın gerçekleşeceği binada sabah saat 08:30'da hazır bulunması gerekiyor. Yanlarında herhangi bir kimlik belgesi ve sınav giriş belgesi olmayan adayların sınava katılmaları gerçekleşmeyecek.