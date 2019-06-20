Diyanet öğrenci yurtları nerelerde var? Diyanet yurtları ücretleri 2019

ÖSYM YKS sınavına giren milyonlarca öğrenci şimdi YKS TYT ve AYT sınav sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. YKS sınavında başarılı olan adaylar, kazandıkları illerdeki üniversitelere kayıt yaptıracak. Üniversite sınavına kazanan adaylar bir yandan da kalacakları yurtları araştırmaya başladı. Üniversite yurt konusunda Diyanet’in yurtlarını tercih edecek olanlar Türkiye genelindeki Diyanet (TDV) yurtlarını araştırmaya başladı. Peki Diyanet yurtları nerelerde var? Diyanet yurtları iletişim bilgileri? Diyanet yurtları ücretleri belli mi?

Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü Mehmet Savaş Polat, yurt kayıtlarının başladığını belirterek hem öğrencilerin hem de ailelerin büyük bir teveccühü ile karşı karşıya olduklarını söyledi. Bu yıl ülke genelindeki TDV yurtlarına 7 bin 354’ü kız, 3 bin 486’sı erkek olmak üzere toplamda 10 bin 840 öğrenci kabul edilmesinin planlandığını ifade eden Polat, erken kayıt döneminde bin 944 öğrenci kaydının yapıldığını vurguladı.

Yükseköğretim düzeyinde eğitim gören tüm öğrencilerin Türkiye Diyanet Vakfı yurtlarına başvuruda bulunabileceğini belirten Polat, TDV yurtlarında kalmak isteyen öğrencilerin https://www.tdvyurt.com.tr sayfasında bulunan ön kayıt formunu doldurarak başvurularını gerçekleştirebileceklerini dile getirdi. Yurtlarda aile sıcaklığını aratmayacak ortamlarda hizmet sunduklarını dile getiren Mehmet Savaş Polat, yurtlarda hafta içi kahvaltı ve akşam yemeği, hafta sonları ise kahvaltı, öğle ve akşam yemeği hizmetinin ücretsiz verildiğini söyledi. Polat, yurtların yanı sıra Türkiye Diyanet Vakfı şubeleri olan il müftülükleri aracılığı ile ülke genelinde 51 il 90 ilçede 308’i kız, 150’si erkek olmak üzere toplamda 458 öğrenci eviyle de öğrencilere güvenli ve huzurlu bir ortamda barınma hizmeti sunduklarını söyledi. Bu evlerde 2 bin 111’i kız, bin 42’si erkek olmak üzere 3 bin 153 öğrenci kaldığını belirten Polat, talep olması durumunda şubeler aracılığıyla yeni öğrenci evleri açarak gençlerin hizmetine sunmaya devam edeceklerini ifade etti.

Diyanet yurtları hangi illerde var?

Diyanet Ankara Kız

Burdur Kız

Gaziantep Kız

Isparta Kız

Kastamonu Kız

Kayseri Kız

Muğla Kız

Sakarya Kız

Kütahya Kız

Antalya Kız

Bursa Erkek

Erzurum Erkek

Isparta Erkek

İncesu Erkek

Konya Erkek

Altındağ Erkek

Burdur Erkek

İstanbul Erkek

Yozgat Kız

Uşak Kız

Kahramanmaraş Kız

İstanbul Kız

Kocaeli Kız

Diyanet yükseköğrenim öğrenci yurtlar ücretleri (kız-erkek)

Diyanet yurtlarına ilişkin detaylı bilgi için tıklayınız