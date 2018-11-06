Diyanet o haberlere ilişkin açıklama yaptı: Anayasaya aykırı

Diyanet İşleri Başkanlığı, Diyanet İşleri personelinin siyaset yasağının kaldırılmasına yönelik açıklama yayınladı.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamada, "Bazı medya organlarında yer alan personelimizin siyaset yasağının kaldırılmasına yönelik kurumumuz tarafından çalışma yürütüldüğüne dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Diyanet İşleri Başkanlığı Anayasanın 136’ncı maddesine göre, bütün siyasi görüş ve düşünüşlerin dışında kalarak görevlerini yerine getirmektedir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre Diyanet İşleri Başkanlığı personeli devlet memurudur ve aynı Kanunun devlet memurlarına getirdiği bütün siyasi yasaklara tabidir. Ayrıca, siyaset yasağı konusunda 633 sayılı Kanunun 25‘inci maddesi ile de Başkanlık personeli için özel bir düzenleme yapılmıştır. Anayasa ve Teşkilat Kanunu ile getirilen siyaset yasağı, Diyanet İşleri Başkanlığının yürüttüğü din hizmetlerinin bir gereğidir. Ancak siyaset yasağı ile ilgili uygulamalarda bu yasağın geniş ve ayrıntılı bir şekilde tanımlanmamış olması sebebiyle hangi fiillerin bu kapsamda yer alacağı hususunda zaman zaman tereddütler yaşanmaktadır" ifadelerine yer verildi.

'Anayasa ve yasal düzenlemelere aykırı olacağı açıktır'

657 sayılı kanununun memurlar için öngördüğü siyaset yasağının müeyyideleri aynı kanunun 125’inci maddesindeki disiplin cezalarının arasında düzenlendiği vurgulanarak, "Ancak 633 sayılı Kanunun 25’inci maddesindeki uygulama idari bir işlem olmasına rağmen mahkemeler nezdinde disiplin cezaları gibi düşünülmektedir. Suçta ve cezada kanunilik ilkesi çerçevesinde bu madde üzerinde yapılması düşünülen çalışma ile 657 sayılı kanunun 125’inci maddesindeki disiplin cezalarında olduğu gibi burada da birtakım fiillerin sayılması suretiyle yasağın kapsamının tadat edilmesi ve uygulamada yaşanan sıkıntı ve tereddütlerin giderilmesi amaçlanmaktadır. Nitekim Başkanlığımız Hukuk Müşavirliğince 9-12 Ekim tarihlerinde yapılan I. Hukuk Çalıştayında da bu konu değerlendirilmiş ve sonuç bildirgesinde siyaset yasağı kavramlarının yeniden tanımlanması amacıyla alakalı başkanlık birimlerinin de katılımı ile Hukuk Müşavirliğimiz koordinesinde bir çalışma başlatılacaktır şeklinde yer almıştır. Bu açıklama, Diyanet’te siyaset yasağının kalkması şeklinde anlaşılamayacağı gibi siyaset yasağının kaldırılmasına yönelik bir çalışmanın Anayasa ve yasal düzenlemelere aykırı olacağı açıktır" değerlendirmesi yapıldı.