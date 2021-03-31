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Oruç Diyanet Muş Ramazan imsakiye 2021|Muş sahur vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Muş sabah ezanı ve akşam ezanı kaçta okunuyor?
Oruç

Diyanet Muş Ramazan imsakiye 2021|Muş sahur vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Muş sabah ezanı ve akşam ezanı kaçta okunuyor?

Ramazan ayı ile ilgili Kuran-ı Kerim’de “Oruç, sayılı günlerdedir. Sizden kim hasta, ya da yolculukta olursa, tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutar. Oruca gücü yetmeyenler ise bir yoksul doyumu fidye verir. Bununla birlikte, gönülden kim bir iyilik yaparsa (mesela fidyeyi fazla verirse) o kendisi için daha hayırlıdır. Eğer bilirseniz oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır. “(Bakara suresi 184. Ayet) buyrulmuştur. Ayetten de anlaşılacağı üzere Ramazan ayındaki oruç tüm Müslümanlara farzdır. Bu sebeple ramazan ayında oruç tutmak için insanlar kendi bulunduğu şehrin imsak ve iftar vakitlerini merak etmekte. Peki, Diyanet Muş Ramazan imsakiye 2021|Muş sahur vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Muş sabah ezanı ve akşam ezanı kaçta okunuyor?

Yeniakit Publisher
2021-03-31 12:27:00 -
Diyanet Muş Ramazan imsakiye 2021|Muş sahur vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Muş sabah ezanı ve akşam ezanı kaçta okunuyor?

Pişmanlık duyup günahlarından ve yaptığı hatalardan dolayı tövbe etmek dinimizin üzerinde durduğu konulardandır. Özellikle Müminlere bir fırsat olarak sunulan kıymetli günler ve geceler de tövbe etmenin önemi daha büyüktür. Rahmet ve mağfiret ayı olan Ramazan ayında da tövbe etmenin manası bir başkadır. Taberani’nin naklettiği bir hadisi şerifte “Ramazan bereket ayıdır. Allahü Teâlâ bu ayda, günahları bağışlar, duaları kabul eder. Bu ayın hakkını gözetin! Ancak Cehenneme gidecek olan, bu ayda rahmetten mahrum kalır” hadisini rivayet ettiği görülmüştür. İşte “ Ramazan ayı ne zaman başlıyor ve Muş’ta imsak ve iftar vakti saat kaçta?” Sorularının cevabı…

Diyanet Muş İmsakiyesi 2021

Muş ilinde ilk imsak 04.07'de ilk iftar 18.55'de olacak.

2021 Ramazan ne zaman başlıyor?

Ramazan ayı bu yıl 13 Nisan Salı günü başlayıp ve 12 Mayıs Çarşamba günü bitecek.

2021 Ramazan Bayramı ne zaman?

Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi

 

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