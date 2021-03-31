Ramazan ayı ile ilgili Kuran-ı Kerim’de “Oruç, sayılı günlerdedir. Sizden kim hasta, ya da yolculukta olursa, tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutar. Oruca gücü yetmeyenler ise bir yoksul doyumu fidye verir. Bununla birlikte, gönülden kim bir iyilik yaparsa (mesela fidyeyi fazla verirse) o kendisi için daha hayırlıdır. Eğer bilirseniz oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır. “(Bakara suresi 184. Ayet) buyrulmuştur. Ayetten de anlaşılacağı üzere Ramazan ayındaki oruç tüm Müslümanlara farzdır. Bu sebeple ramazan ayında oruç tutmak için insanlar kendi bulunduğu şehrin imsak ve iftar vakitlerini merak etmekte. Peki, Diyanet Muş Ramazan imsakiye 2021|Muş sahur vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Muş sabah ezanı ve akşam ezanı kaçta okunuyor?