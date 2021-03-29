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Oruç Diyanet Kırşehir Ramazan imsakiye 2021|Kırşehir sahur vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Kırşehir sabah ezanı akşam ezanı kaçta okunuyor?
Oruç

Diyanet Kırşehir Ramazan imsakiye 2021|Kırşehir sahur vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Kırşehir sabah ezanı akşam ezanı kaçta okunuyor?

Ramazan ayı yaklaştığı için sahur ve iftar vakitleri vatandaşlar tarafından merak edilmekte. Her ilin kendine ait sahur ve iftar saatleri bulunduğundan dolayı herkes ikamet ettiği ilin Diyanet tarafından belirlenmiş imsak saatleri ve iftar saatlerini araştırmakta. Kırşehir ilinde oturan kişiler, Ramazan ayında oruç tutmak için Diyanet imsakiye 2021 ve Diyanet namaz saatlerine göre sahur ve iftar saatleri gibi aramalar yapmakta. Peki, Kırşehir imsakiye 2021 Kırşehir’de sahur saat kaçta? Kırşehir iftar vakti ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-03-29 16:32:00 -
Diyanet Kırşehir Ramazan imsakiye 2021|Kırşehir sahur vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Kırşehir sabah ezanı akşam ezanı kaçta okunuyor?

Ramazan ayı ile ilgili Selman-ı Farisi (r.a) Peygamber Efendimiz’ in (s.a.v) hutbeden “Ey insanlar! Büyük ve mübarek bir ay yaklaştı, gölgesi başımızın üzerine düştü. Bu ay, içinde bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi bulunan bir aydır. Allah, bu mübarek ayın gündüzlerinde oruç tutmayı farz, gecelerini ibadetle ihya etmeyi, bahusus teravih namazı kılmayı sizlere meşru kıldı. Bu ayda nafile bir ibadeti eda eden kişi, başka aylarda bir farz eda etmiş gibi sevap alır. Bu ayda bir farz işleyen, başka aylarda yetmiş farz işlemiş gibidir. Bu ay, Allah için açlık ve susuzluk zahmetine, taat ve ibadet meşakkatine sabır ve tahammül ayıdır. Sabrın karşılığı ise Cennet’tir. Bu ay, yardımlaşma ayıdır. Bu ayda, müminlerin rızkı bereketlenir. Bu ayda her kim oruçluya iftar verirse, günahları bağışlanır ve bu, Cehennem ’den kurtulmasına sebep olur. Üstelik oruçlunun sevabı hiç eksilmeden onun kadar sevap alır.” buyurduğunu bildirmiştir. Mübarek Ramazan ayında oruç tutmak isteyen kişiler imsak ve iftar saatlerini araştırmakta. İşte merak edilen haberin detayları…

2021 Ramazan ne zaman başlıyor?

Ramazan ayı bu yıl 13 Nisan Salı günü başlayıp ve 12 Mayıs Çarşamba günü bitecek.

2021 Ramazan Bayramı ne zaman?

Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi

Diyanet Kırşehir İmsakiyesi 2021

Kırşehir'de ilk imsak 04.35'de ilk iftar 19.25'de olacak.

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