  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Oruç Diyanet Kilis Ramazan imsakiye 2021|Kilis sahur vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Kilis sabah ezanı akşam ezanı kaçta okunuyor?
Oruç

Diyanet Kilis Ramazan imsakiye 2021|Kilis sahur vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Kilis sabah ezanı akşam ezanı kaçta okunuyor?

Şaban ayının son günlerinde olduğumuz için sahur ve iftar vakitleri vatandaşlar tarafından merak edilmekte. Her ilin kendine ait sahur ve iftar saatleri bulunduğundan dolayı herkes ikamet ettiği ilin Diyanet tarafından belirlenmiş imsak saatleri ve iftar saatlerini araştırmakta. Kilis ilinde oturan kişiler, Ramazan ayında oruç tutmak için Diyanet imsakiye 2021 ve Diyanet namaz saatlerine göre sahur ve iftar saatleri gibi aramalar yapmakta. Peki, Kilis sahur vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Kilis sabah ezanı akşam ezanı kaçta okunuyor?

Yeniakit Publisher
2021-03-29 18:33:00 -
Diyanet Kilis Ramazan imsakiye 2021|Kilis sahur vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Kilis sabah ezanı akşam ezanı kaçta okunuyor?

Oruç ibadeti sadece Allah için yapılmalıdır. Yani zayıflamak veya sağlıklı beslenmek amacıyla değil. Peygamber Efendimiz (s.a.v) “Oruçlarda riya yoktur. Aziz ve Celil olan Allah buyurdu ki: "O Benim içindir. Onun mükafatını bizzat Ben veririm. (Çünkü) Oruçlu yemesini, içmesini Benim için bırakır." buyurmuştur. Peki, Ramazan ne zaman ve Kilis ilinde imsak ve iftar vakti ne zaman? İşte merak edilen soruların cevabı...

2021 Ramazan ne zaman başlıyor?

Ramazan ayı bu yıl 13 Nisan Salı günü başlayıp ve 12 Mayıs Çarşamba günü bitecek.

2021 Ramazan Bayramı ne zaman?

Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi

Diyanet Kilis İmsakiyesi 2021

Kilis'de ilk imsak 04.30'da ilk iftar 19.11'de olacak.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yanı başımızda küstah adım! Türkiye'ye karşı savaş başlattılar
Dünya

Yanı başımızda küstah adım! Türkiye'ye karşı savaş başlattılar

Suriye'nin İdlib kentinde yer alan Ensar Ebu Bekir Sıddık grubu tarafından Türkiye'ye saldırma çağrısı yapıldı.
İsmail Demir açıkladı! Türkiye neden Brezilya'nın uçak gemisini almıyor?
Teknoloji

İsmail Demir açıkladı! Türkiye neden Brezilya'nın uçak gemisini almıyor?

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Brezilya’nın "NAe São Paulo" uçak gemisiyle ilgili merak edilen soruları cevapladı.
Seçim vaatleri hatırlatılan CHP'li Başkan'dan inanılmaz pişkinlik!
Siyaset

Seçim vaatleri hatırlatılan CHP'li Başkan'dan inanılmaz pişkinlik! "Hükümet yapsın"

Gemlik Belediye Başkanı CHP’li Mehmet Uğur Sertaslan, 2 yıldır vaat ettiği projelerin bir tanesini bile hayata geçiremedi. Seçim vaatleri ha..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay