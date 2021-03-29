Diyanet Kilis Ramazan imsakiye 2021|Kilis sahur vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Kilis sabah ezanı akşam ezanı kaçta okunuyor?
Şaban ayının son günlerinde olduğumuz için sahur ve iftar vakitleri vatandaşlar tarafından merak edilmekte. Her ilin kendine ait sahur ve iftar saatleri bulunduğundan dolayı herkes ikamet ettiği ilin Diyanet tarafından belirlenmiş imsak saatleri ve iftar saatlerini araştırmakta. Kilis ilinde oturan kişiler, Ramazan ayında oruç tutmak için Diyanet imsakiye 2021 ve Diyanet namaz saatlerine göre sahur ve iftar saatleri gibi aramalar yapmakta. Peki, Kilis sahur vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Kilis sabah ezanı akşam ezanı kaçta okunuyor?
Oruç ibadeti sadece Allah için yapılmalıdır. Yani zayıflamak veya sağlıklı beslenmek amacıyla değil. Peygamber Efendimiz (s.a.v) “Oruçlarda riya yoktur. Aziz ve Celil olan Allah buyurdu ki: "O Benim içindir. Onun mükafatını bizzat Ben veririm. (Çünkü) Oruçlu yemesini, içmesini Benim için bırakır." buyurmuştur. Peki, Ramazan ne zaman ve Kilis ilinde imsak ve iftar vakti ne zaman? İşte merak edilen soruların cevabı...
2021 Ramazan ne zaman başlıyor?
Ramazan ayı bu yıl 13 Nisan Salı günü başlayıp ve 12 Mayıs Çarşamba günü bitecek.
2021 Ramazan Bayramı ne zaman?
Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba
Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe
Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma
Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi
Diyanet Kilis İmsakiyesi 2021
Kilis'de ilk imsak 04.30'da ilk iftar 19.11'de olacak.