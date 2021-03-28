Diyanet Karaman Ramazan imsakiye 2021|Karaman sahur vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Karaman sabah ezanı akşam ezanı kaçta okunuyor?
Müslümanlar için en önemli aylardan biri olarak kabul edilen Ramazan ayına yaklaştığımız bu günlerde, bu yıl ilk orucun hangi gün tutulmaya başlanacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. DİB’in yayınladığı 2021 imsakiyesi oruç tutacak kişiler tarafından araştrılıyor. Peki, Diyanet Karaman Ramazan imsakiye 2021|Karaman sahur vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Karaman sabah ezanı akşam ezanı kaçta okunuyor?
Orucun diğer ibadetlerden üstün tutulduğu ayet ve hadisi şerifler de sıkça üzerinde durulan bir konudur. Peygamber Efendimiz (s.a.v) oruç ibadeti hakkında ”Cennette Reyyân denilen bir kapı vardır. Oruç tutanlar o kapıdan çağrılacaklardır. Kim oruç tutanlardan ise o kapıdan Cennete girecektir. Kim de o kapıdan girerse ebedi olarak susuzluk çekmeyecektir.” buyurmuştur. Peki, Ramazan ayı ne zaman başlıyor ve Karaman imsak ve iftar vakitleri nelerdir? İşte merak edilen haberin detayları…
2021 Ramazan ne zaman başlıyor?
Ramazan ayı bu yıl 13 Nisan Salı günü başlayıp ve 12 Mayıs Çarşamba günü bitecek.
2021 Ramazan Bayramı ne zaman?
Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba
Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe
Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma
Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi
Diyanet Karaman İmsakiyesi 2021
Karaman'da ilk imsak 04.44'de ilk iftar 19.27'de olacak.