  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan online Cuma namazı açıklaması

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, cuma namazının online kılınması ile ilgili yorumlara son noktayı koydu.

2020-04-23 10:39:00 -
Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan online Cuma namazı açıklaması

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, cuma namazı da dahil olmak üzere cemaatle kılınan namazlarda, imam ile ona uyanların hakikaten veya hükmen aynı mekanda bulunması şart olduğundan, televizyon ve internette yayınlanan namazlara başka yerlerden eşlik edilmesinin caiz olmadığını açıkladı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş geçtiğimiz haftalarda, virüsün yayılma tehlikesi ortadan kalkıncaya kadar cuma namazı yerine evlerde öğle namazı kılınmasının yeterli olacağını söylemişti. Ancak toplu halde internet üzerinden kılınacak namazın dinen geçerli olup olmadığı tartışılmamıştı.

Diyanet kararı verdi

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu da vatandaşlardan gelen “Cuma namazları televizyon ya da internet aracılığı ile toplu halde kılınamaz mı” sorusunu değerlendirerek kararı verdi.

"Caiz değildir, geçerli olmaz"

Kurulun verdiği karar özetle şöyle: İslam’ın şiarlarından sayılan cuma namazı, cemaatle camide veya açık alanda kılınması gereken temel bir ibadettir. Evlerde kılınan bir namaz cuma namazı olarak geçerlilik kazanmaz.

Cuma namazı da dahil olmak üzere cemaatle kılınan namazlarda imam ile ona uyanların hakikaten veya hükmen aynı mekânda bulunması şart olduğundan televizyon, internet ve benzeri araçlarla yayınlanan namazlara başka yerlerden uyulması da caiz değildir, geçerli olmaz.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

COŞKUNAKADEMİ

siz namazınızı kılın gerisini ALLAHA BIRAKIN
  • Yanıtla

İsa

Online cemaat namazı olmaz katılıyorum. Bir aşçı yemek yapsın, bizde online gruplar halinde ekrana bakarak yemek yiyelim karnımızı duyuralım gibi birşey
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı