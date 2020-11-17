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Aktüel Diyanet İşleri Başkanlığı Seviye Tespit Sınavı'na ikinci geç başvuru alınacak
Aktüel

Diyanet İşleri Başkanlığı Seviye Tespit Sınavı'na ikinci geç başvuru alınacak

Adaylar sınava başvurularını ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden yarın mesai saati bitimine kadar veya ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi ile ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından yarın saat 23.59'a kadar yapabilecek - Sınav merkezi tercihini değiştirmek isteyen adaylar, 17-18 Kasım tarihlerinde ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden tercihlerini güncelleyebilecek

Yeniakit Publisher
2020-11-17 11:19:13 -
Diyanet İşleri Başkanlığı Seviye Tespit Sınavı'na ikinci geç başvuru alınacak

ANKARA (AA) - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 26 Aralık 2020'de uygulanacak Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2020-DİB-MBSTS) için 17-18 Kasım 2020 tarihlerinde ikinci geç başvuru alacak.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre adaylar, sınava başvurularını ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden 18 Kasım 2020 tarihi mesai saati bitimine kadar veya ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (https://ais.osym.gov.tr) ile ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından 18 Kasım 2020 tarihi saat 23.59'a kadar yapabilecek.

Sınav ücreti, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İşlemler bölümünde yer alan "ödemeler" alanından kredi kartı/banka kartıyla veya banka ATM'leri ve online bankacılık üzerinden 17-18 Kasım tarihlerinde yatırılabilecek. Ücret yatırma işlemi, 18 Kasım 2020 tarihi saat 23.59'da sona erecek.

Sınava, 18-24 Şubat 2020 tarihleri arasında veya 5 Mart 2020 tarihinde başvuru yapan adaylardan sınav merkezi tercihini değiştirmek isteyen adaylar da 17-18 Kasım 2020 tarihlerinde ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (https://ais.osym.gov.tr) sınav merkezi tercihlerini güncelleyebilecek.

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekiyor. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının internet adresinden ulaşabilecek.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2020-DIB-MBSTS Kılavuzunda yer alıyor. Sınava başvuracak adayların ilgili kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekiyor.

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