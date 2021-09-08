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Ekonomi Diyanet İşleri Başkanlığı personel alacak
Ekonomi

Diyanet İşleri Başkanlığı personel alacak

Diyanet İşleri Başkanlığı Merkez Teşkilatında münhal bulunan; kadrolara sözlü sınav sonucuna göre açıktan atama yapacak. Sözlü sınava 2020 yılı KPSS puan sırası esas alınarak boş kadro sayısının 3 (üç) katı aday çağrılacak.

Yeniakit Publisher
2021-09-08 13:19:00 - 2021-09-08 13:28:31
Diyanet İşleri Başkanlığı personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre adaylar 13.09.2021 – 24.09.2021 tarihleri arasında “sinav.diyanet.gov.tr” adresi üzerinden sınav için ön başvuru yapacaklardır.

Adaylar, ön başvurularını onaylatmak için 13.09.2021 - 24.09.2021 tarihleri arasında (saat 08:30-16:30 arası) herhangi bir il veya ilçe müftülüğüne şahsen müracaat edeceklerdir.

Adayların mezuniyet durumları elektronik ortamda tespit edilecektir. Üniversite ve orta öğretim bilgileri ilgili kurumların elektronik ortamlarında bulunmayan adaylar, mezuniyet bilgilerini bu kurumlar aracılığıyla kayıt yaptırmaları gerekmektedir.

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