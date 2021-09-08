Diyanet İşleri Başkanlığı hizmetli alacak
Diyanet İşleri Başkanlığı taşra teşkilatında münhal bulunan; kadrolara 2020 yılı KPSS puan sırası esas alınarak boş kadro sayısının 3 (üç) katı çağrılacak adaylar için yapılacak sözlü sınav başarı sırasına göre açıktan “hizmetli” alımı yapacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre müracaatlar, başvuru şartlarını taşıyan adayların bizzat kendileri tarafından 13.09.2021- 24.09.2021 (saat 23:59) tarihleri arasında “sinav.diyanet.gov.tr” adresi üzerinden yapılacak.
Yazışma Adresi : Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü, Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı, Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. No:147/A 06800 Çankaya/ANKARA
Telefon : (0312) 295 70 00 Faks : (0312) 285 85 72 e-posta : [email protected]
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