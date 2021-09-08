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Ekonomi Diyanet İşleri Başkanlığı hizmetli alacak
Ekonomi

Diyanet İşleri Başkanlığı hizmetli alacak

Diyanet İşleri Başkanlığı taşra teşkilatında münhal bulunan; kadrolara 2020 yılı KPSS puan sırası esas alınarak boş kadro sayısının 3 (üç) katı çağrılacak adaylar için yapılacak sözlü sınav başarı sırasına göre açıktan “hizmetli” alımı yapacak.

Yeniakit Publisher
2021-09-08 13:20:00 - 2021-09-08 13:27:55
Diyanet İşleri Başkanlığı hizmetli alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre müracaatlar, başvuru şartlarını taşıyan adayların bizzat kendileri tarafından 13.09.2021- 24.09.2021 (saat 23:59) tarihleri arasında “sinav.diyanet.gov.tr” adresi üzerinden yapılacak.

Yazışma Adresi : Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü, Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı, Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. No:147/A 06800 Çankaya/ANKARA

Telefon : (0312) 295 70 00 Faks : (0312) 285 85 72 e-posta : [email protected]

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