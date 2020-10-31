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Aktüel Diyanet İşleri Başkanlığı: Bazı depremzedeler geceyi camilerde geçirdi
Aktüel

Diyanet İşleri Başkanlığı: Bazı depremzedeler geceyi camilerde geçirdi

Yeniakit Publisher
2020-10-31 10:57:23 -
Diyanet İşleri Başkanlığı: Bazı depremzedeler geceyi camilerde geçirdi

ANKARA (AA) - Diyanet İşleri Başkanlığı, İzmir'de evleri depremde zarar gören bazı vatandaşların geceyi camilerde geçirdiğini bildirdi.

Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın talimatıyla, İzmir'de uygun olan camiler, depremden etkilenenlerin kullanımına açıldı.

Kentte evleri depremde zarar gören bazı vatandaşlar, geceyi camilerde geçirdi.

Erbaş, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası yaptığı açıklamada, deprem nedeniyle evlerine giremeyen vatandaşların din görevlilerinin rehberliğinde uygun olan camilerde kalabileceklerini duyurmuştu.

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