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Aktüel

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’a destek

Bilecik Şeyh Edebali Kur’an’a Gönül Verenler Derneği Kurucu Başkanı Musa Demirbağ’dan Diyanet İşleri Başkanı Prof.

2020-04-27 13:40:46 -
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’a destek

Bilecik Şeyh Edebali Kur’an’a Gönül Verenler Derneği Kurucu Başkanı Musa Demirbağ’dan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’a destek geldi.


Musa Demirbağ, yaptığı yazılı açıklamada, "Diyanet işlerinin asli vazifesi olan Kur’anın hükümlerini bütün insanlığa haasseten Müslümanlara tebliğ ve irşad etmesidir. Bunu yapmasından daha doğru ve doğal bir şey söz konusu değildir. Bu vazifesini yerine getiren Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ı destekliyoruz. Her zaman kim ne der korkusu olmadan, el âlem ne der değil, el âlim ne der diye hareket etmek lazım" dedi.

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