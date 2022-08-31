Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan TUSAŞ’ta hayır duası

Yeni Akit Ankara

Konuya ilişkin Diyanet İşleri Başkanlığı resmi internet sitesinde aktarılan bilgide, “Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tesislerini ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı. TUSAŞ’ı ziyaret eden Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’ı, TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil ile diğer yetkililer karşıladı. TUSAŞ şeref defterini imzaladıktan sonra projeler hakkında bilgi alan Başkan Erbaş, TUSAŞ’ta bulunmaktan ve çalışmaları görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi” ifadeleri kullanıldı.

Hayır duasında bulundu

Gökyüzünde de özgür olmak için yerli ve milli imkanlarla üretimine devam edilen Hürjet uçağının parçasını imzalayan Erbaş, “Hürjet uçağımızın 18 Mart 2023’te havalarda olması için dua ediyorum. Rabbim, devletimiz ve milletimiz için hayırlı uğurlu eylesin” ifadelerini kullandı.