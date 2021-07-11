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Gündem Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan Srebrenitsa Soykırımı paylaşımı
Gündem

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan Srebrenitsa Soykırımı paylaşımı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 26'ncı yılında Srebrenitsa Soykırımı kurbanları için mesaj yayınladı.

Yeniakit Publisher
2021-07-11 13:04:00 -
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan Srebrenitsa Soykırımı paylaşımı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yakın zamanda Avrupa'da yaşanmış en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen Srebrenitsa Soykırımı'nın 26'ncı yılında, soykırım kurbanlarını andı.

Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"26 yıl önce dünyanın gözü önünde gerçekleşen Srebrenitsa soykırımı, tarih boyunca asla unutulmayacaktır. Srebrenitsa'da soykırıma uğrayarak şehit olan Bosnalı Müslüman kardeşlerimizi rahmetle anıyorum. Mekanları cennet olsun."

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