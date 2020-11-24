Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Öğretmenler Günü mesajı:
"Yarınlarımıza güzellikler katan, nesillerimizi geleceğe hazırlayan, bilgi ve hikmetle bir medeniyet inşa eden öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum"
ANKARA (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.
Erbaş, mesajında, "Yarınlarımıza güzellikler katan, nesillerimizi geleceğe hazırlayan, bilgi ve hikmetle bir medeniyet inşa eden öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyor, bu ulvi ve mukaddes görevi ifa ederken şehit olan öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum." ifadelerini kullandı.