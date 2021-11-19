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İSLAM Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 'Köprüköy' mesajı
İSLAM

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 'Köprüköy' mesajı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Erzurum’un Köprüköy ilçesinde meydana gelen depremden dolayı 'geçmiş olsun' mesajı paylaştı.

Yeniakit Publisher
2021-11-19 19:53:00 -
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 'Köprüköy' mesajı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Erzurum’un Köprüköy ilçesinde meydana gelen depremden etkilenen tüm kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

Başkan Erbaş'tan açıklama

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, “Geçmiş olsun Erzurum. Erzurum’un Köprüköy ilçesinde meydana gelen depremden etkilenen tüm kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Cenab-ı Hak ülkemizi ve tüm insanlığı her türlü afet ve musibetten muhafaza eylesin” ifadelerini kullandı.

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