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Aktüel Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan İzmir depremine ilişkin açıklama:
Aktüel

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan İzmir depremine ilişkin açıklama:

"Geniş yatak kapasitesine sahip 3 Kur'an kursumuzun kapıları deprem nedeniyle evlerine giremeyen vatandaşlarımıza açıktır"

Yeniakit Publisher
2020-10-31 12:34:47 -
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan İzmir depremine ilişkin açıklama:

ANKARA (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İzmir'de geniş yatak kapasitesine sahip 3 Kur'an kursunun evlerine giremeyen vatandaşlara açık olduğunu bildirdi.

Erbaş, Twitter hesabından depreme ilişkin açıklamada bulundu.

"İzmir'de geniş yatak kapasitesine sahip 3 Kur'an kursumuzun kapıları deprem nedeniyle evlerine giremeyen vatandaşlarımıza açıktır." bilgisini paylaşan Erbaş, ihtiyaç olması halinde tüm kursların da vatandaşların hizmetine sunulacağını duyurdu.

Söz konusu kurslar ve bulunduğu yerler şu şekilde:

"Karabağlar Vatan Mahallesi'ndeki Şüheda Kız Kur'an Kursu (85 yatak kapasiteli), Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki Ayyıldız Erkek Kur'an Kursu (90 yatak kapasiteli) ve Karabağlar Adnan Süvari Mahallesi'ndeki Kestanepazarı Erkek Kur'an Kursu (250 yatak kapasiteli)"

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