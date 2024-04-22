Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Hasan Efendi için taziye mesajı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bugün hayatını kaybeden İsmailağa Cemaati'nin lideri Hasan Efendi Hazretleri için taziye mesajı yayımladı.
Mahmut Efendi Hazretleri'nin halifesi olan İsmailağa Cemaati'nin lideri Hasan Efendi Hazretleri 93 yaşında hayatını kaybetti.
Hasan Efendi'nin vefat haberi derin bir üzüntüye neden olurken Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı.
Erbaş, mesajında şu ifadeleri kullandı:
“İslam’ın nesiller boyu yaşanması yolunda binlerce talebe yetiştiren, ilim ve irfan yolunun mümtaz şahsiyetlerinden edep ve güzel ahlak timsali Hasan Kılıç Hocaefendi'nin vefatından derin bir teessür duydum. Kendisine yüce Allah’tan rahmet, ailesine ve İsmailağa camiasına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun”
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