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Aktüel Diyanet İşleri Başkanı Erbaş "Yargaliga-Suya Giden Yol" belgeselinin tanıtım toplantısında konuştu:
Aktüel

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş "Yargaliga-Suya Giden Yol" belgeselinin tanıtım toplantısında konuştu:

"Türkiye Diyanet Vakfı 2014'te hayata geçirdiği 'Bir Damla Hayat Su Kuyusu ve Vakıf Çeşmesi' projesi kapsamında, bu zamana kadar 32 ülkede açmış olduğu 435 su kuyusu ve vakıf çeşmesi ile 6 milyondan fazla kişinin temiz içme suyuna erişmesini sağladı"

Yeniakit Publisher
2020-12-29 13:22:49 -
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş "Yargaliga-Suya Giden Yol" belgeselinin tanıtım toplantısında konuştu:

ANKARA (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) "Bir Damla Hayat Su Kuyusu ve Vakıf Çeşmesi" projesi kapsamında, 32 ülkede açtığı 435 su kuyusu ve vakıf çeşmesi sayesinde 6 milyonu aşkın kişinin su ihtiyacını karşıladığını bildirdi.

Erbaş, TDV'nin sosyal medya hesaplarından yayımlanan Yargaliga-Suya Giden Yol Belgeseli Tanıtım Toplantısı'na video konferans yöntemiyle katıldı.

Burada konuşan Erbaş, İslam dininin canlıları suya kavuşturmayı tavsiye ettiğini ve bu doğrultuda İslam medeniyetinin, insanın olduğu her köşeye suyu ulaştırdığını belirterek, hayırseverlerin destekleriyle temiz içme suyuna erişmekte güçlük yaşanılan her coğrafyada su kuyusu ve vakıf çeşmesi açıp ecdadın bıraktığı mirası yaşatmaya gayret ettiklerini söyledi.

Erbaş, birçok hadis kaynağında Hazreti Muhammed'in, hayvanlar ve diğer tüm canlıların su ihtiyacının giderilmesini teşvik edici tavsiyelerde bulunduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Özellikle Afrika'da milyonlarca insan, hiçbirimizin, bırakın içmeyi elini dahi yıkayamayacağı suyla hayatta kalmaya çalışıyor. Kilometrelerce yol giderek omuzlarında taşıdıkları ve çok da hijyenik olmayan suyu içerek hayata tutunmanın mücadelesini veriyor. TDV, 2014'te hayata geçirdiği 'Bir Damla Hayat Su Kuyusu ve Vakıf Çeşmesi' projesi kapsamında, bu zamana kadar 32 ülkede açmış olduğu 435 su kuyusu ve vakıf çeşmesi ile 6 milyondan fazla kişinin temiz içme suyuna erişmesini sağladı."

- "Suyun ulaşılabilirliği kolaylaştıkça su israfı da beraberinde geliyor"

Yapılan kuyu ve çeşmelerin, uzun yıllar boyunca bölge halkının temiz içme suyu ihtiyacını karşıladığını aktaran Erbaş, "Canlı olan her varlığın ham maddesi ve yaşam kaynağımız olan su, maalesef ülkemizde ve dünyada tehlike altındadır. Büyüyen şehirler ve artan dünya nüfusuyla beraber suya olan ihtiyaç da artmaktadır. Suyun ulaşılabilirliği kolaylaştıkça su israfı da beraberinde geliyor." değerlendirmesini yaptı.

Şükrün gereği olarak nimetin kıymetinin bilinmesi ve suyun bilinçli kullanılması gerektiğini vurgulayan Erbaş, TDV'nin hazırladığı belgesel filmi ile su kuyuları açma noktasında farkındalık oluşturulduğunu ifade etti.


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