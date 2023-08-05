Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Yalova’da hafızlık icazet merasimine katıldı

Yalova Merkez Camii’nde düzenlenen programda konuşan Başkan Erbaş,“Bu Kitap hakkında şek ve şüphe olmayan ve müttakiler için rehber olan bir Kitaptır.” ayet-i kerimesini anımsatarak, şöyle konuştu: “Asırlar boyunca Kur’an-ı Kerim’le ilgili çok şeyler söylenildi ama Cenab-ı Hak Onu koruma altına almış ve Kur’an-ı Kerim’de; ‘Kur’an’ı Biz indirdik ve Onun muhafızı da Biziz.’ buyurmaktadır. Rabbimiz vaat ediyor, aynı zamanda bir şeyi müjdeliyor; Kıyamete kadar Kur’an nasıl indiyse öyle devam edeceğinin müjdesini veriyor. Onun için hakkında şek ve şüphe olmayan bir Kitaptır,muttakiler için yol göstericidir, rehberdir. Onun rehberliği olmadan biz yolumuzda yürüyemeyiz, Onun rehberliğinde yürünen yola sırat-ı müstakim diyor Rabbimiz.”

“Hafızlar Allah’ın şerefli melekleriyle beraberdir”

Başkan Erbaş, Allah’ın Kur’an-ı Kerim’i hafızlar vasıtasıyla koruduğunu belirterek, “Peygamber Efendimiz (s.a.s.) buyuruyor ki;‘Kur’an’ı hıfzeden, okuyan kimseler Allah’ın kerim, şerefli melekleriyle beraberdir.’ Müjdeye bakınız. Sizler, Kur’an’ı ezberleyen, hıfzeden, okuyan, hafızlar son nefesinize kadar Rabbimizin şerefli melekleriyle beraber olacaksınız.” dedi.

Camilerin hafızları beklediğine işaret eden Başkan Erbaş,“Hangi bilim dalının hocası olursa olsun, ilahiyat fakültesinde her hocaya hafızlık çok yakışıyor, imam hatip lisesi öğretmenlerine hafızlık çok yakışıyor. Sizlerin buralarda görev yapmanızı bekliyorum.” diye konuştu.

Başkan Erbaş, hafızların ailelerini ve hocalarını da tebrik ederek,“Hafızlık yapmak kadar yaptırmak da çetin bir iş, kolay değil sizler hocalarınızla birlikte zoru başardınız.Onun için Peygamber Efendimiz (s.a.s.);‘Sizin en hayırlınız Kur’an’ı öğrenenleriniz ve öğretenlerinizdir.’ buyuruyor. İşte en hayırlılar burada, öğrenenler, öğretenler ve hafızlara destek olanlar burada.” ifadelerini kullandı.

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“Kur’an okumak en hayırlı ibadetlerdendir”

Hafızlık icazet merasiminin en hayırlı merasim olduğunu dile getiren Başkan Erbaş, “En hayırlı merasime katılmak bir ayrıcalıktır. Onun için istiyorum ki hafızlık icazet merasimlerimiz, kalabalıklarla dolsun taşsın, o güzelliği hep birlikte yaşayalım.Kur’an’ı öğrendiğimiz gibi okumamızı da nasip eylesin. Çünkü tilavet ibadetlerin en güzellerinden, en hayırlı ibadetlerdendirama nihai hedef Kur’an’a göre bir hayat sürdürmektir ve bütün bunların amacı Kur’an’ı iyi anlamak, Kur’an’a göre yaşamaktır. Rabbim Kur’an’a göre yaşamayı hepimize nasip eylesin diyorum.” şeklinde konuştu.

Merasimin ardından, Adalı Hafız Ahmet Hızal Yatılı Erkek Kur’an Kursu’nda hafızlığını tamamlayan 22 öğrencinin icazetleri verildi.

Programa, Kocaeli Valisi Muammer Erol, Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Dr. Hafiz Osman Şahin,Yalova İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk, hafızlıklarını tamamlayan öğrencilerin aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.