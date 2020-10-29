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Aktüel Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Fransa'daki terör saldırısını kınadı:
Aktüel

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Fransa'daki terör saldırısını kınadı:

"İslam, insanın dinini, canını, aklını, neslini ve malını koruma altına almıştır. İnancı, ırkı ne olursa olsun bu beş şeye zarar vermek haramdır"

Yeniakit Publisher
2020-10-29 21:09:31 -
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Fransa'daki terör saldırısını kınadı:

ANKARA (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Fransa'nın Nice kentindeki terör saldırısını kınadı.

Erbaş, Twitter'den yaptığı paylaşımda, "İslam, insanın dinini, canını, aklını, neslini ve malını koruma altına almıştır. İnancı, ırkı ne olursa olsun bu beş şeye zarar vermek haramdır. Fransa'da bir kilisede insanları hedef alan vahşi saldırıyı kınıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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