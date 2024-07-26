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İSLAM Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Devletimizin Balkanlarda harika hizmetleri var
İSLAM

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Devletimizin Balkanlarda harika hizmetleri var

Yeniakit Publisher
2024-07-26 12:14:00 -
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Devletimizin Balkanlarda harika hizmetleri var

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, dün yaptığı Balkanlar ziyaretini hatırlatarak, “Devletimizin Balkanlarda yapmış olduğu çok harika hizmetler var” dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “İl Buluşmaları” kapsamında gittiği Sinop'ta valiliği ziyaret etti. Valiliğe gidişinde Vali Mustafa Özarslan tarafından karşılanan Erbaş, valilik şeref defterini imzaladı.

Sinop'ta bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Erbaş, Türkiye genelinde yaptıkları “İl Buluşmaları” programlarını çok önemsediklerini belirterek, 57'nci il buluşmasını Sinop'a yaptıklarını kaydetti.

Başkan Erbaş, dün Balkanlarda çok güzel açılışlar gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, “Devletimizin Balkanlarda yapmış olduğu çok harika hizmetler var. Onları yerinde gördük, gezdik. Oradan da sizlere selam getirdik” diye konuştu.

Ziyarette Başkan Erbaş'a, Sinop İl Müftüsü Paşa Bektaş da eşlik etti.

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