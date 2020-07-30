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Gündem

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş bayram namazını orada kıldıracak

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, yarın İstanbul Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde bayram namazı kıldıracak.

Yeniakit Publisher
2020-07-30 23:00:00 - 2020-07-31 00:23:42
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş bayram namazını orada kıldıracak

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 86 yıl sonra ilk cuma namazını kıldıran Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde bayram namazı kıldıracağı açıklandı.

Diyanet İşlerinin twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, yarın İstanbul Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde bayram namazı kıldırıp, hutbe irad edecektir.

Diyanet TV ekranlarından ve sosyal medya hesaplarımızdan canlı olarak takip edebilirsiniz.

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Yorumlar

serdar-1.

Ali Erbaşlan işimiz olmaz,biz başka Camilerde Namazımızı kılarız.
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yolcu

Kilicinida alsin kmomik adam
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