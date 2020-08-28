Diyanet İşleri Başkanı Erbaş açıkladı: Bir cuma namazı ile...

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yapılacak düzenlemeler ve çalışmaların sona ermesinden sonra Kariye Camii'nin bir cuma namazı ile ibadete açılacağını bildirdi.

Danıştay ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararının yayımlanmasının ardından 21 Ağustos tarihinde Diyanet'e devir gerçekleştirilerek ibadethane statüsüne kavuşturulan Kariye Camii'nde ibadet için hazırlıklara 'bismillah' denildi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kariye Camii'ne gelerek incelemeler yaptı.

Erbaş'ın beraberinde Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, İstanbul Müftüsü Mehmet Emin Maşalı ve İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz da Kariye Camii'ne geldi.

"Bir cuma namazı ile ibadete başlanacak"

Yapılan incelemlerin ardından konuşan Diyanet İşleri Başkanı, Kariye Camii'nin Başkan Erdoğan'ın imzaladığı kararname ile geçen hafta Diyanet İşleri Başkanlığına devredildiğini vurgulayarak bu karar ile sürecin başlamış olduğunu, içeride yapılacak işlemlerin bulunduğunu, bu işlemlerin tamamlanmasından sonra caminin en kısa zamanda ibadete açılacağını belirtti. Kariye Camii'nde ibadete bir cuma namazı ile başlanacağını duyuran Erbaş, şu anda veremediklerini, camiyi işlemler bittikten sonra açacaklarını bildirdi.

"Ayasofya'daki planların benzeri uygulanacak"

Ayasofya'da uyguladıkları planların benzerini Kariye Camii'nde de uygulayacaklarını ifade eden Diyanet İşleri Başkanı, zor bir işlemin olmadığını, açılıp kapanan sistemlerle fresklere, resimlere hiç dokunmadan zarar vermeden bunu yapmanın mümkün olduğunu, bunu da uzman arkadaşların yapacağını duyurdu.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan da yaptığı açıklamada Kariye'nin Hristiyanlar için de mühi olduğunu belirterek yapının dünya kültür mirası içerisinde bulunduğunu söyledi.

"Ziyaretler devam edecek"

Kariye Camii'ne ziyaretlerin önceden olduğu gibi süreceğini ifade eden Bakan Yardımcısı, yine Ayasofya'da olduğu gibi bir ziyaretçi programı hazırlayarak UNESCO tarihi alan kısmına hiçbir zarar vermeden, Erbaş'ın da ifade ettiği gibi gerekli tedbirleri alarak hem ibadete açmış olacaklarını, hem de dünya miras listesi ve ziyareti sürdüreceklerini bildirdi.

Erdoğan talimat verdi: Ayasofya'da ek restorasyonlar yapılacak

Restorasyonların süreceğini belirten Alpaslan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile Ayasofya'da da zaten ek restorasyonların olduğunu, bu tür tarihi yapıların anıt eserler, sürekli restorasyon isteyen yapılar olduğunu dolayısı ile restorasyon çalışmalarının sürekli devam edeceğini ifade etti.

Yapının üzerindeki iskele ve çatının açılması ile ilgili de konuşan Alpaslan, Beş ay kadar sonra restorasyon tamamlanınca, bunun da mümkün olacağını bildirdi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, ziyaretin ardından vatandaşlar ve çocuklar ile sohbet etti.