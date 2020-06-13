Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan flaş Kudüs açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, işgal altındaki Filistin'in başkenti Kudüs'le ilgili açıklama yaptı.

Erbaş sosyal medya hesabı Twitter'dan şu ifadeleri kullandı:

"Yurtdışı Filistinli Alimler Derneği’nin online olarak düzenlediği,“Kudüs ve Mescid-i Aksa Dayanışma Buluşması”na katıldık.

Kudüs, İslam medeniyetinin tarihsel bilgi ve değerler hafızasıdır. Bu itibarla Müslümanların hayatında vazgeçilmesi asla mümkün olmayan mübarek bir şehirdir.

Kudüs’ü işgal edenler, İslam toplumlarını dağınık ve zayıf gördüklerinden dolayı kendilerinde bu cesareti bulmaktadırlar. Dolayısıyla Müslümanlar olarak hep beraber ciddi ve köklü bir muhasebe ve özeleştiri yapmak durumundayız.

Kudüs’ü işgal edenler, dünyayı savaş ve kargaşaya sürükleyenler, hukuk, insaf, vicdan, demokrasi ve insan hakları gibi değerlerin hiçbirini umursamamakta ve dikkate almamaktadır. Bu itibarla yegâne çözüm, ümmetin bir araya gelerek zulme ve işgale engel olmasıdır."