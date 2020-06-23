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Gündem

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan ''cemaatle namaz'' açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş camilerde 5 vakit cemaatle namaz kılınmaya başlanacağını açıkladı. Twitter hesabından açıklama yapan Erbaş, "Camilerimizi Cuma ve öğle-ikindi vakitlerinde cemaatle namaza açmıştık. Yarın sabahtan itibaren maske ve mesafeye dikkat ederek sabah, akşam ve yatsı vakitlerinde de cemaatle namaza açıyoruz" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-06-23 20:34:00 - 2020-06-23 20:45:10
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan ''cemaatle namaz'' açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yarın sabahtan itibaren camilerde 5 vakit cemaatle namaz kılınmaya başlanacağını bildirdi.

Erbaş, Twitter hesabından yarın itibarıyla maske ve mesafeye dikkat ederek camilerde sabah, akşam ve yatsı vakitlerinde cemaatle namaz kılınacağını açıkladı. Erbaş paylaşımında "Camilerimizi cuma ve öğle-ikindi vakitlerinde cemaatle namaza açmıştık. Yarın sabahtan itibaren maske ve mesafeye dikkat ederek sabah, akşam ve yatsı vakitlerinde de cemaatle namaza açıyoruz. Rabbim ibadetlerimizi kabul etsin" ifadelerine yer verdi.

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