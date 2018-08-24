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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Taşeron terör örgütlerle mücadele etmeliyiz

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş, İslamofobi ve İslam adına terör estiren küresel projelerin ürettiği taşeron terör örgütlerle mücadele edilmesini istedi.

24 Ağustos 2018 Cuma 09:05
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Taşeron terör örgütlerle mücadele etmeliyiz

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın daveti üzerine “İslam Ülkeleri Hac Organizasyon Başkanları Bayramlaşma Buluşması” 40’a yakın ülke temsilcisinin katılımıyla Mekke’de yapıldı.

"Taşeron terör örgütleriyle mücadele etmeliyiz"

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programın açış konuşmasını yapan Erbaş, İslam adına terör estiren küresel terör projelerine dikkat çekti.

Erbaş, şunları söyledi: 

“İslamofobi ve İslam adına terör estiren küresel projelerin ürettiği taşeron terör örgütlerle mücadele etmeliyiz. Bugün, sosyal, kültürel, siyasi ve iktisadi açılardan devasa krizlerin kuşatması altında olan dünyamız, tarihinin en zor dönemlerinden birini yaşamaktadır. Bizler biliyoruz ki yaşanan bütün sorun ve krizlerin çözümü, İslam’ın hak, hukuk, rahmet ve merhamet ilkelerinin insanlıkla yeniden buluşturulması ile mümkündür. Ancak insanlığın muhtaç olduğu bu değerleri dünyaya tanıtması gereken İslam dünyası da zor ve sıkıntılı süreçlerden geçmektedir."

"İslam'ı terörü besleyen bir ideoloji gibi gösteriyorlar"

İslam'ı şiddet ve terörü besleyen bir ideoloji gibi göstermeye çalışan kesimlerin olduğunu vurgulayan Erbaş, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bir yandan İslam düşmanlığı projesi olarak ardında kirli çıkar ilişkileri ve ırkçılık barındıran ve İslam’ı, şiddet ve terörü besleyen bir ideoloji gibi göstermeye çalışan İslamofobi endüstrisi ile mücadele etmemiz gerekiyor. Diğer taraftan, inancımızın en mukaddes değerlerini ve kavramlarını istismar eden, İslam adına terör estiren, Müslüman beldeleri harabeye çeviren, barış ve esenlik dini İslam’a, birlik ve beraberliğimize en büyük kötülüğü yapan, güç ve iktidar savaşlarının, sinsi küresel projelerin ürettiği taşeron terör örgütleri ile mücadele etmemiz gerekiyor."

Mezhebi ve meşrebi farklılıklar üzerinden yapılan fitne çalışmaları üzerinde de duran Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Müslüman ülkelerin bu çalışmalara karşı önlem alması gerektiğini söyledi.

Erbaş, şunları kaydetti:

“Müminlerin vahdetini ve gücünü kaybetmesi için yapılan faaliyetlere karşı önlem almalıyız. Aynı şekilde, etnik farklılıklar, rahmete ve kolaylığa vesile olan mezhebi ve meşrebi farklılıklar üzerinden fitne ve kavga üretilerek müminlerin bölünüp parçalanması, vahdetini ve gücünü kaybetmesi için yapılan faaliyetlere karşı önlem almamız gerekiyor. Bütün bunlar, aramızdaki iletişim ve güveni güçlendirmemizi, daha çok bir araya gelmemizi, birlik ve beraberliğimizi pekiştirmemizi daha önemli hale getiriyor."

Hac İdare Merkezi’nde düzenlenen davete; Filistin, Afganistan, Sudan, Suriye, Irak, Kuveyt, Rusya, İran, Yemen, Bulgaristan, Zimbabve, Namibya, Özbekistan, Kazakistan, Bosna Hersek’inde aralarında olduğu 40’a yakın ülkeden temsilci katıldı.

 

Haber Tarihi: 24 Ağustos 2018 Cuma 09:05
  1. Bosna Hersek
  2. Suriye
  3. Afganistan
  4. İran
  5. Diyanet İşleri
  6. Sudan
  7. Rusya
  8. Özbekistan
  9. Kazakistan
  10. Bulgaristan
  11. Kuveyt
  12. Filistin
  13. Bosna
  14. Yemen
  15. Mekke

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