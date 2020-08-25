Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş selin vurduğu Giresun'da konuştu

Giresun geçtiğimiz gün tarihinin en büyük felaketlerinden birisini yaşadı. Dereli, Espiye, Yağlıdere, Doğankent ve Tirebolu’da etkili olan şiddetli yağış sele neden oldu.

Felaket yaşayan Dereli ilçesinde ilçe merkezi tamamen balçık ve taş yığını altında kalırken dükkanlar da kullanılamaz hale geldi. Çok sayıda bina hasar gördü, köprüler yıkıldı yollar çöktü. Şimdiye kadar 9 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, selin yerle yeksan ettiği Giresun’a gitti. Burada vatandaşlarla konuşan Erbaş sabır dileyip dua etti.

Dereli ilçesinde incelemelerde bulunup yetkililerden bilgi alan Erbaş, selde hasar gören cami ve Kur’an Kursları ile ilgili de bilgi verdi. Erbaş,"Espiye'de 2, Yağlıdere'de 1 köy camimiz kullanılamaz hale geldi. Dereli'de ise bir camimizin altındaki Kuran kursumuz kullanılamaz hale geldi." açıklamasında bulundu.

Erbaş, yaptığı açıklamada şunları kaydetti;

"Birlik ve beraberlik içerisinde büyük bir çalışmayla felakete uğrayan ilçelerimiz inşallah en kısa zamanda eski haline kavuşturulacak. Yıkılması gereken binalar da yıkılacaktır ve yenileri yapılacaktır. Bakanlarımız buradalar, tüm vatandaşlarımız için dua ediyorum, sabır ve tahammül tavsiye ediyorum.

Çünkü Allah’tan gelene karşı boynumuz kıldan incedir ama tedbirlerimizi almalıyız. Bizim için 4 önemli unsur var. Bunlar da; ibret almak, tedbir almak, tevekkül etmek ve dua etmektir.

Afet durumunda bir Müslüman'a gerekli olan bu davranışlardır. Dereli ilçesinde bir camimizin altında bulunan Kur’an kursumuz kullanılmaz halde, onun dışında herhangi bir sıkıntı yok. Ancak Espiye ve Yağlıdere’de bazı camilerimiz kullanılmaz hale geldi''