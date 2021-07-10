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Gündem Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş paylaştı: Bir sene önce...
Gündem

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş paylaştı: Bir sene önce...

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılmasının birinci yılına ilişkin sosyal medyadan paylaşımda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-07-10 19:39:00 -
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş paylaştı: Bir sene önce...

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılmasının birinci yılına ilişkin sosyal medyadan paylaşım yaptı.

Erbaş, Twitter hesabından "Ayasofya Camii" etiketiyle yaptığı paylaşımda, "Bir yıl önce bugün Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın imzalarıyla yayımlanan tarihi kararnameyle Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi asli hüviyetine kavuşarak, yeniden müminlerle buluştu. Cenabıhak kıyamete kadar minarelerinden ezan seslerini eksik etmesin." ifadelerini kullandı.

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