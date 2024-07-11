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Gündem Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş müthiş haberi duyurdu! CHP çatlayacak
Gündem

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş müthiş haberi duyurdu! CHP çatlayacak

Yeniakit Publisher
2024-07-11 22:16:00 -
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş müthiş haberi duyurdu! CHP çatlayacak

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “Yaz Kur’an kurslarımıza devam eden çocuklarımızın sayısı 2 milyonu aştı” dedi.

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Şehmus Demir ve Gaziantep İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar'ın da katıldığı Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde yapımı tamamlanan Nazire Eruslu Hafızlık Yatılı Kız Kur’an Kursu’nun açılışını gerçekleştiren Erbaş, “Sizin en hayırlınız Kur’an’ı öğrenenleriniz ve öğretenlerinizdir” hadis-i şerifini hatırlatarak, “Kur’an bizim hayat rehberimiz. İnsanları karanlıklardan aydınlığa çıkaracak olan kitap Kur’an-ı Kerim’dir. Biz de O’nun yolunda bütün müminler ve bu medeniyetin mensupları olarak elimizden geldiği kadar yürümeye gayret ediyoruz" diye konuştu.

“Kur’an-ı Kerim’e göre yaşamalıyız”

Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığının Kur’an kursları hizmetlerini bütün hizmetlerinin önünde tuttuğuna dikkati çekerek, "Çünkü Kur’an öğreniliyor, hıfzediliyor, anlaşılmaya çalışılıyor. Nihai hedefimiz hayatımızı Kur’an’a göre tanzim etmek. Kur’an’a hayat rehberi dediğimize göre bu medeniyetin mensupları olarak birinci hedefimiz Kur’an-ı Kerim’e göre yaşamak” ifadelerini kullandı.
Kur’an-ı Kerim’i okumasını bilmeyenlerin öğrenmesi tavsiyesinde bulunan Erbaş, “Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bunun kurslarını açıyoruz. Yaz Kur’an kurslarımız şu anda devam ediyor. Yaz Kur’an kurslarımıza devam eden çocuklarımızın sayısı 2 milyonu aştı. Gönlümüz istiyor ki şu kayıtlar devam ederken 3 milyonu bulalım. Kapılarımız, camilerimiz, Kur’an kurslarımız açık. Hocalarımız çocuklarımızı, gençlerimizi bekliyor” şeklinde konuştu.

Erbaş, milletin, bu medeniyetin değerleriyle buluşması için gayret ettiklerini belirterek, "Allah’ın Kitabını ve Resulü’nün sünnetini doğru bir şekilde sahih kaynaklara dayanarak, milletimize ulaştırmanın derdini taşıyoruz. Onun için Kur’an kurslarımız, camilerimiz, okullarımız çok önemli” dedi.

Okullarda 'Seçmeli Kur’an-ı Kerim' ile 'Peygamber Efendimizin Hayatı' dersleri olduğunu hatırlatan Erbaş, ailelere çocuklarının bu dersleri seçmelerini tavsiye etti.

Konuşmasının ardından Kur’an kursunun yapımında emeği geçenlere teşekkür eden ve açılış kurdelesini kesen Erbaş, daha sonra beraberindekilerle Kur’an kursunu gezerek, yetkililerden bilgi aldı.
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