Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Kayseri'de hutbe irat etti

Erbaş, "Muharrem ayının önemi ve Ehl-i Beyt-i Mustafa" başlıklı hutbede, Kur'an-ı Kerim'de saygı duyulması emredilen dört aydan biri olan muharrem ayı içerisinde bulunulduğunu söyledi.

Muharrem ayının mübarek bir ay olduğunu belirten Erbaş, "Allah Resulü, 'Ramazan'dan sonra tutulan en faziletli oruç, Allah'ın ayı olan muharrem ayında tutulan oruçtur' buyurarak bize, bu ayda oruç tutmayı tavsiye etmiştir." dedi.

Erbaş, muharrem ayının önemini anlattığı konuşmasına şöyle devam etti:

"Sayısız lütuf ve faziletlerle dolu olan muharrem ayı, aynı zamanda Müslümanları hüzne boğan Kerbela hadisesinin yaşandığı aydır. Kerbela hadisesi, kan ve gözyaşının, üzüntü ve kederin, acı ve ısdırabın sinelerde açtığı derin bir yaradır. Bu elim hadisede, Allah Resulünün 'Benim dünyadaki çiçeğim, reyhanım' diye sevdiği Hz. Hüseyin efendimiz ve çoğu Ehl-i Beyt'ten yetmişi aşkın Müslüman, bir yudum suya hasret bırakılıp şehit edilmiştir. Kerbela hadisesi, bizler için çağları aşan mesajlar ihtiva etmektedir. Kerbela, her şeyden önce adaletsizliğe karşı onurlu bir mücadelenin adıdır. Kerbela, haksızlığın karşısında cesur ve kararlı bir duruşun, zulmün karşısında asil bir yürüyüşün sembolüdür. Kerbela, adaletin, cesaretin, yiğitliğin ve yüksek ahlakın Hz. Hüseyin efendimizin şahsında vücut bulmuş halidir. O gün Kerbela'da şehit edilenler, müminler tarafından hep hayırla ve rahmetle yad edilecektir. O mübarek canlara eziyeti reva görüp onları şehit edenler ise Müslümanların vicdanlarında mahkum olmaya devam edecektir."

Kerbela olayını doğru anlamak ve ondan dersler çıkarmanın gerekliliğine değinen Erbaş, "Bütün ümmeti üzüntüye boğan böylesi bir hadiseyi kin ve nefrete, ayrılığa değil, birlik ve beraberliğe vesile kılmaktır. 'Hep birlikte Allah'ın ipine sımsıkı sarılın, parçalanıp bölünmeyin' ilahi fermanına gönülden bağlı kalmaktır. 'Müminler ancak kardeştirler' ilahi hitabındaki din kardeşliğini yürekten hissetmektir. Irk, dil, renk, mezhep ve coğrafya ayrımı gözetmeksizin müminler topluluğu olarak omuz omuza vermek, dayanışma ahlakını kuşanmaktır. Kardeşlik hukukumuza zarar verecek her türlü söz, tutum ve davranıştan kaçınmaktır." ifadelerini kullandı.

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Erbaş, Hz. Hüseyin ve Kerbela şehitleri olmak üzere, hak ve hakikat uğruna canlarını feda eden bütün şehitleri rahmetle andığını da kaydetti.

Erbaş, hafta sonu KPSS’ye gireceklere başarı dileyerek hutbeyi tamamladı.