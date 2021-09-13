Diyanet imam müezzin kayyım kuran öğretici alımı yapıyor mu? Diyanet hangi branşlarda alım yapacak?

Diyanet kadrolu personel alımı yapıyor. İmam, müezin-kayyım, din görevlisi ve Kur'an Kursu öğretici alımlarına ilişkin bir açıklama yapılmasa da diyanet farklı branşlardı personel alımı yapıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Diyanet İşleri Başkanlığının prodüktör (8), kameraman (5), montajcı (3), ses kayıtçısı (4), yönetmen (4), spiker (4) ve ışıkçı (2) kadrolarına personel alınacak. Başvuruda bulunacak adayların öğrenim durumuna göre 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı'nın KPSSP3 veya KPSSP93 puan türünden en az 60 alması, spiker unvanına başvuru yapacakların Milli Eğitim Bakanlığı onaylı en az 80 saatlik sunuculuk/spikerlik kursu aldığını gösterir belgeye sahip olması, unvanlara göre ilanda belirtilen yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden ve programlarından mezun olması gerekiyor.

Adaylar 13-24 Eylül tarihlerinde "sinav.diyanet.gov.tr" adresi üzerinden sınav için başvuru yapacak. Sınav ve sonuçları ile ilgili bütün duyurular, İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün internet sayfasından ilan edilecek. Sınav giriş belgesi alma ve sınav sonuç öğrenme işlemleri "https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav" adresi aracılığıyla gerçekleştirilecek.

Diyanet personel alımı başvuru şartları neler?

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen genel şartları taşımak,

2. Öğrenim durumuna göre 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavının KPSSP3 veya KPSSP93 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak,

3. Spiker unvanına başvuru yapacak adaylar için Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) onaylı en az 80 saatlik sunuculuk/spikerlik kursu aldığını gösterir belgeye sahip olmak,

4. Unvanlara göre aşağıdaki tabloda belirtilen yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden/programlarından mezun olmak.

Diyanet personel alımı başvuruları ne zaman?

1. Adaylar 13.09.2021 – 24.09.2021 tarihleri arasında “sinav.diyanet.gov.tr” adresi üzerinden sınav için ön başvuru yapacaklardır.

2. Adaylar, ön başvurularını onaylatmak için 13.09.2021 - 24.09.2021 tarihleri arasında (saat 08:30-16:30 arası) herhangi bir il veya ilçe müftülüğüne şahsen müracaat edeceklerdir.

3. Adaylar, başvuru onayı için Kimlik Belgesi (nüfus cüzdanı, kimlik kartı veya pasaport) ve MEB onaylı en az 80 saatlik sunuculuk/spikerlik kursu aldığını gösterir belgelerini ibraz edeceklerdir.

4. Adaylardan istenen belgeleri getirmeleri halinde, yurt dışından veya askerlik görevini yerine getirmekte olan adaylar adına üçüncü şahıslar başvuru işlemini yapabileceklerdir.

5. İl veya ilçe müftülüklerindeki DİBBYS sorumluları, adayların sınav başvuru formuna girdiği bilgiler ile ibraz ettiği belgelerdeki bilgilerin doğruluğunu tespit ettikten sonra onaylama işlemini gerçekleştireceklerdir. Belgeleri eksik olan adayların başvuru onaylama işlemi yapılmayacaktır.

6. Başkanlığımız “sinav.diyanet.gov.tr” adresi üzerinden ön başvuru yapmayan ve il veya ilçe müftülüklerinde başvuru onay işlemini yaptırmayan adayların başvuru talepleri dikkate alınmayacaktır.

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