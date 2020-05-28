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Diyanet, halay ve horona son noktayı koydu: İslam'a aykırı

Diyanet İşleri Başkanlığının dijital ortama açtığı "Aile Hayatımız" kitabında, kadınlarla erkeklerin el ele halay çekip horon tepmelerinin İslam'a aykırı olduğu belirtildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-28 12:42:00 - 2020-05-28 13:09:45
Diyanet, halay ve horona son noktayı koydu: İslam'a aykırı

Diyanet İşleri Başkanlığının dijital ortama açtığı, Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ahmet Yaman tarafından hazırlanan "Aile Hayatımız" kitabında, kadınlarla erkeklerin el ele halay çekip horon tepmelerinin İslam'a aykırı olduğu dile getirildi.

"Her toplum kendi eğlence örfünü muhafaza edecektir"

Kitapta, "Her toplum kendi eğlence örfü ve düğün adetlerini meşru çerçevede yaşatacak, mahalli zevkler ve canlılıklar muhafaza edilecektir.

"Kadın erkek birlikte horon tepmekten uzak durun"

Tabiatıyla İslam'ın kesin yasakları olan alkollü içkilerden, birbirine yabancı erkek ve kadınların dans etmek, el ele birlikte halay çekmek, horon tepmek ya da benzeri müşterek eğlencelerinden, İslam'ın benimsemediği kılık ve kıyafetlerle arz-ı endam etmekten, gayrimüslimlere özgü kültür ve uygulamaları sahnelemekten, her türlü israftan, can ve mal güvenliğini tehdit eden silahlı gösterilerden kesinlikle uzak durmak kaydıyla." ifadeleri yer aldı.

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