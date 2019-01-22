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Diyanet hac personeli başvuru şartları neler? | Diyanet hac organizasyonu 2019

2019 hac kura sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte binlerce hacı adayı kutsal topraklara gidip hac ibadetini yapacak olmasının heyecanını yaşamaya devam ediyor. Hac ve Umre organizasyonlarında görevlendirilecek olan sağlık personeli başvuruları başladı. Uzman ve pratisyen doktor, diş hekimi, diyetisyen, paramedik, sağlık memuru, ebe ve hastabakıcı olarak görev yapan vatandaşların başvurabileceği Hac ve Umre sağlık personeli başvurusu, Diyanet İşleri Başkanlığı üzerinden alınacak. Diyanet hac personeli başvuru şartları neler olacak?

22 Ocak 2019 Salı 13:22
Diyanet hac personeli başvuru şartları neler? | Diyanet hac organizasyonu 2019

Hac ve Umre organizasyonlarında görevlendirilecek olan sağlık personeli başvuruları başladı. Uzman ve pratisyen doktor, diş hekimi, diyetisyen, paramedik, sağlık memuru, ebe ve hastabakıcı olarak görev yapan vatandaşların başvurabileceği Hac ve Umre sağlık personeli başvurusu, Diyanet İşleri Başkanlığı üzerinden alınacak. Diyanet hac personeli başvuru şartları neler olacak?

Diyanet hac personeli başvuru şartları neler?

1. Uzman Doktorlarda;

a) Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık kurumlarında (özel hastaneler hariç) veya üniversite hastanelerinde (Vakıf üniversiteleri hariç) başvurmuş olduğu unvanda 657 sayılı kanuna tabi olarak (sözleşmeli statüde çalışanlar hariç) fiilen çalışıyor olmak,
b) Acil tıp uzmanı doktorlarda sözleşmeli statüde çalışanların müracaatları kabul edilmektedir.
c) 2018 yılı hac organizasyonunda görevlendirilmemiş olmak,
ç) 01.01.1959 ve daha sonraki yıllarda doğmuş olmak,

2. Pratisyen Doktorlarda;

a) Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık kurumlarında (özel hastaneler hariç) veya üniversite hastanelerinde (Vakıf üniversiteleri hariç) başvurmuş olduğu unvanda 657 sayılı kanuna tabi olarak (sözleşmeli statüde çalışanlar hariç) 25.01.2019 tarihi itibariyle en az 3 yıldır fiilen çalışıyor olmak,
b) 2017, 2018 yılları hac ve 2018-2019 sezonu umre organizasyonunda görevlendirilmemiş olmak,
c) 01.01.1964 ve daha sonraki yıllarda doğmuş olmak.

3. Diş Hekimleri ve Eczacılarda;

a) Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık kurumlarında (özel hastaneler hariç) veya üniversite hastanelerinde (Vakıf üniversiteleri hariç) başvurmuş olduğu unvanda 657 sayılı kanuna tabi olarak (sözleşmeli statüde çalışanlar hariç) 25.01.2019 tarihi itibariyle en az 3 yıldır fiilen çalışıyor olmak,
b) 2017, 2018 yılları hac organizasyonunda görevlendirilmemiş olmak,
c) 01.01.1964 ve daha sonraki yıllarda doğmuş olmak.

4. Diyetisyenlerde;

a) Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık kurumlarında (özel hastaneler hariç) ve üniversite hastanelerinde (Vakıf üniversiteleri hariç) başvurmuş olduğu unvanda 657 sayılı kanuna tabi olarak (sözleşmeli statüde çalışanlar hariç) 25.01.2019 tarihi itibariyle en az 3 yıldır fiilen çalışıyor olmak,
b) 2017, 2018 yılları hac ve 2018-2019 sezonu umre organizasyonunda görevlendirilmemiş olmak,
c) 01.01.1973 ve daha sonraki yıllarda doğmuş olmak.

5. Ortez-protez, röntgen, anestezi, diş, laborant ve tıbbi cihaz tamir teknikeri/teknisyeni;

ATT (acil tıp teknisyeni-paramedik), toplum sağlığı (sağlık memuru) hemşire (ebe, ebehemşire), eczacı kalfası, sterilizasyon olarak çalışanlarda;

a) Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık kurumlarında (özel hastaneler hariç) ve/veya üniversite hastanelerinde (Vakıf üniversiteleri hariç),
* ATT (Acil Tıp Teknisyeni-paramedik)’ler 3 yılını hastanelerde ve/veya 112 acil servislerinde çalışmak şartıyla,
* Diğer yardımcı sağlık personeli için ise 3 yılını yataklı tedavi hizmeti veren hastanelerde çalışmak şartıyla,
25.01.2019 tarihi itibariyle, başvurmuş olduğu unvanda 657 sayılı kanuna tabi olarak (sözleşmeli statüde çalışanlar hariç) en az 5 yıldır fiilen çalışıyor olmak,
b) 2017, 2018 yılları hac ve 2018-2019 sezonu umre organizasyonunda görevlendirilmemiş olmak,
c) 01.01.1973 ve daha sonraki yıllarda doğmuş olmak,

6. Hastanelerde servis hizmetlerinde fiilen hastabakıcı veya hizmetli olarak görev yapanlarda;

a) Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık kurumlarında (özel hastaneler hariç) ve üniversite hastanelerinde (Vakıf üniversiteleri hariç) başvurmuş olduğu unvanda 657 sayılı kanuna tabi olarak (sözleşmeli statüde çalışanlar hariç) 25.01.2019 tarihi itibariyle en az 5 yıldır fiilen çalışıyor olmak,
b) 2017, 2018 yılları hac organizasyonunda görevlendirilmemiş olmak,
c) 01.01.1969 ve daha sonraki yıllarda doğmuş olmak,

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Haber Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 13:22
  1. Diyanet hac personeli
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  5. Diyanet hac organizasyonu 2019
  6. Diyanet hac personeli başvuru şartları neler?
  7. Diyanet hac personeli başvuru şartları neler olacak?

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