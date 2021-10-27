Diyanet düşmanları ne yapacağını şaşırdı! Alkol masrafı iftirasına cevap

Diyanet İşleri Başkanlığı çıkan iddialarla ilgili olarak, teşkilatlarında alkollü içecek alımının söz konusu olmadığını ifade etti.

Son günlerde fetvaları eş zamanlı olarak çarpıtılan Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB), sol medyanın 'alkollü içecek alımı'yla ilgili iftira nedeniyle sosyal medyanın gündemine oturdu.

Başkanlığın 2020 mali tablosunda, 3 bin 559 TL'lik harcamanın "Alkollü içecek" ibaresiyle belirtilmesi dikkat çekti. Tablodaki bu görünüm bazı yayın organlarınca 'iftira' kampanyasına dönüştürüldü. DİB'nın alkollü içecek için harcama yaptığı iddia edilen yayınların ardıdan bir açıklama yayınlandı.

"Yanlış kod seçildi"

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, taşra teşkilatlarında alkollü içecek alımının söz konusu olmadığı, çay alımları için yanlışlıkla 'alkollü içecekler' kodunun seçildiği belirtildi.

"Alkollü içecek alımı söz konusu değil"

Yapılan açıklamada, "Diyanet İşleri Başkanlığı'mızın taşra teşkilatındaki bazı harcama birimlerince 2018-2019 yıllarındaki çay alımları için Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi'nde (TKYS) '150.08.01 Alkolsüz İçecekler' kodu seçilerek Taşınır İşlem Fişi (TİF) düzenlenmesi gerekirken, zuhulen '150.08.02 Alkollü İçecekler' kodu; bir üst satır seçileceğine bir alt satır seçilmiştir. Haberlere konu olan durum, bundan ibarettir. Dolayısıyla alkollü içecek alımı söz konusu değildir." ifadeleri kullanıldı.

İftira atan yayın organlarının haberleri: